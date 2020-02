Servir con calidad

Trabajadoras del Mercado Industrial El Zorro Viejo, ubicado en el Ariguanabo. Fotos: Arletys González



Trabajar directamente con el público no es una tarea fácil en ningún escenario y no estoy hablando en términos artísticos, aunque respeto mucho a los que se desdoblan en un teatro e intentan saciar con arte las ansias del espectador. Hoy me refiero a los trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios.

Hablo de esos hombres y mujeres que cada día deben sonreírle al cliente que desesperado busca en las unidades de servicio satisfacer sus necesidades básicas, y es el trabajador el que tiene en sus manos la difícil tarea de enfrentar a los que llegan en busca de comida, aseo personal o cualquier producto para facilitar la actividad diaria.

En lo particular no creo que sea una labor para cualquier persona, porque un trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios debe ser capaz de sobreponerse a sus problemas personales y tener una respuesta rápida para el cliente, conocer las normas de cortesía, respetar las leyes de protección al consumidor y como característica principal, debe ser una persona comprometida en elevar la calidad de los servicios que brinda a diario.

Porque considero que la calidad de su trabajo es el reflejo de los servicios que se brinda en general en la Unidad Empresarial de Base a la que pertenece, pero además es el trabajador la cara de la empresa, el rostro en el que el cliente necesita encontrar complicidad y satisfacción. Queda entonces en sus manos la misión de mantener las normas de cortesía, de sobrellevar las características del público para el que trabaja. La comunicación debe ser el eslabón inviolable entre este trabajador y el pueblo.

Porque no me negará, amigo lector, que resulta muy placentero llegar a un establecimiento y te reciban con un cordial saludo, te sugieran lo más adecuado según tu interés, te ayuden a pensar y analizar cuál es tu mejor opción, incluso, tramiten el servicio lo más rápido posible y no demoren en devolverte el resto de tu dinero que no invertiste. Solo así volverá si es necesario, dispuesto a ser atendido en esa unidad y sin duda alguna agradecerá por la atención y por la calidad del servicio.