こちらの鰹のタタキは初です。約40cmもある立派な節から10数cmの節までどっさり届きました。血合いがあっても臭みがなく、もっちりした歯ごたえでおいしく頂きました。節ごとにパックされ、サイズ不揃いのおかげで、逆にサイズを選べるのが便利です。残念ながら外側が生臭いパックがあったので、冷凍庫に入れる際は拭くか袋に入れるなどした方が良さそうです。冷蔵庫で完全解凍するよりも、食べる直前に流水解凍し中心部が凍った状態で切る方が、きれいに切れますし、臭みも出ずおいしく感じました。