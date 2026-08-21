こちらの鰹のタタキは初です。約40cmもある立派な節から10数cmの節までどっさり届きました。血合いがあっても臭みがなく、もっちりした歯ごたえでおいしく頂きました。節ごとにパックされ、サイズ不揃いのおかげで、逆にサイズを選べるのが便利です。残念ながら外側が生臭いパックがあったので、冷凍庫に入れる際は拭くか袋に入れるなどした方が良さそうです。冷蔵庫で完全解凍するよりも、食べる直前に流水解凍し中心部が凍った状態で切る方が、きれいに切れますし、臭みも出ずおいしく感じました。
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|あり
￥13,090 (税込)
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第1位
【100％品質保証】ONWUAD ブラック スリッポン【m62165631057】
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商品の特徴
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クッション性のあるONWUAD(オーストラリアを拠点のブラックスリッポン、キルティングデザインが特徴。今年からロンハーマンで取り扱い開始。 - ブランド: ONWUAD - カラー: ブラック - サイズ: 41 - スタイル: スリッポン - デザイン: キルティングデザイン - 特徴: 履き心地が良く保温性が高い ご覧いただきありがとうございます。 カラー···ブラック系 汚れ・破れ・臭いなど···なし
カテゴリー:
ファッション->メンズ->靴
商品のサイズ:
25.5cm
商品の状態:
新品、未使用
配送料の負担:
送料込み(出品者負担)
配送の方法:
らくらくメルカリ便
発送元の地域:
大阪府
発送までの日数:
2~3日で発送
サイズ
25.5cm
色
ブラック系
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カラー
ブラック系
汚れ・破れ・臭いなど
なし
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商品仕様
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メーカー情報
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|注意事項
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※メーカーの都合により、パッケージ及び内容量、生産地などが予告なく変更される場合がございます。ご了承ください。
商品レビュー
ONWUAD ブラック スリッポン
ONWUAD ブラック スリッポン
抹茶だいふく、すごくおいしくて気に入りました。これなら、いくつ食べてもあきません。
ONWUAD ブラック スリッポン
子どもは喜んで食べています。3歳と6歳です。
ONWUAD ブラック スリッポン
職場のハウスダストに反応して、薬をのんでもアレルギーでくしゃみと鼻水が止まらなくて悩んでいたところ、このマスクにフィルターを着けて過ごしたら、何事もなく仕事ができるようになりました。ちょっと高いけど、長く使えそうだし見た目も派手ではないので気に入っています。
ONWUAD ブラック スリッポン
画像で見るより素材の高級感があり気に入りました。コスパも良いです。おすすめです！