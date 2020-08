Llegué por San Antonio de los Baños (+Audio)

Con el título de “Llegué por San Antonio de los Baños” publicó Enrique Núñez Rodríguez una crónica en Juventud Rebelde sobre la muerte de Rubén Suárez Quidiello.

El pintor del Ariguanabo, es la crónica en la que expresa: “Quidiello no abandonó su pueblo para irse a Francia como era costumbre en su época. Se sembró en San Antonio… no rompió con sus raíces las aceras de sus parques. Los cuidaba para pintarlos, los cuidaba porque amaba a su pueblo. Sus raíces no rompían aceras, crecían hacia abajo, buscando el manto freático del Ariguanabo. Nadie podría determinar a ciencia cierta si Quidiello era San Antonio de los Baños o San Antonio de los Baños era Quidiello. Hay hombres que no fundan pueblos pero lo eternizan con sus obras que es otra manera de fundarlos”.

Radio Ariguanabo le invita a escuchar Muy a propósito. Es un programa dedicado a Rubén Suárez Quidiello con la colaboración del historiador José Miguel Delgado y que saldrá al aire durante este mes de agosto, los lunes, miércoles y viernes a las 7:50 PM en Ariguanabo Contigo.