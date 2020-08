Ya sabemos que no es simple catarro

Desde hace varios días se hace evidente la retorno de la situación sanitaria en las provincias de Artemisa y La Habana que ha llevado al gobierno al retroceso en su primera etapa de recuperación al tener que recurrir nuevamente a las medidas de las fases uno y dos e incluso de algunas de la etapa epidémica para la capital.

Ello por supuesto ha traído muchas consecuencias sobre todo de índole económico al tener que destinar recursos para aspectos supuestamente superados. Pero este comentario lo quiero dirigir a un sector que afecta a los más jóvenes y pequeños de casa, a las actividades del verano, eventos que también son afectados por la irresponsabilidad e indisciplina, de algunos y que como ven terminaron afectando a todos.

En estos momentos quedaron suspendidas todas las actividades comunitarias que estaban planificadas por la dirección de cultura y del inder los miércoles y los sábados, la función de los cuenteros ya sabemos que fueron igualmente interrumpidas para frenar la propagación de la Covid-19 y así este verano por la vida no marcha como se planificó, por falta de percepción de riesgo y indisciplina aun así existen algunas opciones que no generan grandes confluencias de público como los talleres de la Casa de Cultura Raimundo Valenzuela, y otros en el museo del humor y en la galería de arte Eduardo Abela, con poca matricula, respetando el distanciamiento físico y todas las estrategias sanitarias que conocemos, además de las visitas dirigidas a los museos del territorio ariguanabense.

Sabemos que no resulta ser lo másatractivo ni la preferencia del cubano, pero es lo que la actualidad permite. Centros recreativos, actividades nocturnas, bares, lugares que generen grande aglomeraciones ya está demostrado que no es posible ni saludable. Por el momento es oportuno que lamentablemente el verano no transcurra según lo planificado si se trata de cuidarnos a todos de una pandemia que es mortal.

No ir a la playa, a un rio, un campismo o discoteca por un tiempo más, eso créame, eso si no nos va a matar y de seguro se puede soportar mejor que el sufrimiento de un hijo o cualquier otro familiar enfermo de lo que ya sabemos no es simple catarro.