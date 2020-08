Dos caras de una moneda

Especializada en efectos electrodomésticos, la tienda en Moneda Libremente Convertible (MLC) de San Antonio de los Baños no queda exenta del ojo de quienes ven en la necesidad un medio para llenar el bolsillo. Durante estos meses, las colas han formado parte del paisaje del Parque Central.

Aunque muchos difieren de esta iniciativa del Gobierno cubano para restablecer la economía del país, por el empleo del dólar americano para el pago; otros la asumen como una alternativa para obtener equipos necesarios y de manera legal.

Pero no todo es tan simple como tener el dinero y comprar. Hay que zanquear un cúmulo de barreras. Experiencias negativas como la de Abel Sánchez Pérez, así lo aseguran. "Tuve que pagar a una colera 50 dólares para comprar un Split. Fue fácil, solo preguntar y encontré de inmediato un lugar entre la multitud". Señala además que el que tenga el dinero puede asumir y los otros…hacer la cola. Esta situación la conocen todos, los policías y el personal de la tienda.

"El tema de las tiendas en MLC es complicado", afirma Elisa Fernández Álvarez. "En primer lugar los equipos no están mucho tiempo en la tienda porque son pocos los que llegan y las colas inmensas, de 15 y 20 días. Por la mañana hay que venir a rectificar el turno por alguien que se hizo dueño de la cola o sencillamente marcan para 7 u 8 personas con el objetivo de vender el turno en 30 o 40 dólares. Súmale a eso que las tarjetas demoran cantidad en el banco. ¿Y el que no tiene tarjeta?, ¿y el que no tiene un familiar en el exterior para que le envíe esa moneda?, ¿y el que no tiene para pagar el dólar en la calle a 1,25 CUC que es el precio en que se encuentra?

¿Qué vamos a hacer con el trabajador humilde, con el que no tiene esa moneda?" Preguntas lógicas las que hace esta ariguanabense luego de haber desandado para la compra de un freezer. Interrogantes que dan pie a otra investigación, aun cuando sabemos que estos establecimientos no están al alcance de todos.

Sin embargo, Daniel Rodríguez Heredia tuvo mayor suerte. "La compra que realicé en Artemisa fue por orden de llegada, no fue necesario rectificar una lista ni quedarse de un día para otro. Sobre las 9:15 am un empleado y un policía organizaron la cola, recogieron el carné y la tarjeta y asignaron un número. Es bastante rápido el proceso. Otros estaban en función de los documentos y la revisión del equipo. No compré en San Antonio por las grandes colas y el mal criterio que se tiene de lo que ocurre aquí", afirmó.

Surgen entonces varias interrogantes. ¿Por qué no se ha logrado erradicar este tipo de situaciones que empañan el esfuerzo y el sacrificio de muchos? ¿Es tan difícil reconocer y frenar a esas "coleras"? ¿Cuánto ha influido la fuerza policial en ello? ¿Por qué la población no denuncia actos como estos?

Ante esta problemática Belkis García, Gerente del Complejo Ariguanabo de Cadena de Tiendas Caribe precisó que cuando conocieron de estas circunstancias se determinó entregar tiques para reservar el producto el tiempo que fuera necesario, por si existieran interrupciones en la comunicación.

Se estableció entonces la restricción de compra de productos de alta demanda como freezer y splits, en contra de lo que está establecido. "De esta manera frenamos a esas personas que se dedican a vender turnos o productos a mayor precio y posibilitamos que otros pudieran adquirirlos. La gente satisfecha, incluso con flexibilidad para casos sociales o los que no lograron comprar".

Queda pendiente el tema de los dólares. Ya el mecanismo de compra se estableció mediante tarjetas que se solicitan en las sucursales bancarias, sin llevar dinero en efectivo, porque son cuentas que se abren con saldo cero.También está la tarjeta AIS USD, que incluso puede solicitarse desde el exterior.Lo cierto es que este dinero no circula en Cuba; o sí lo hace, pero en el mercado negro y a sobreprecio. Quienes reciben remesas familiares tampoco lo recogen de este modo. Son retos que tienen los que desean comprar en MLC.

En días pasados el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante una comparecencia en el programa Mesa Redonda señaló: "necesitamos vender una cantidad de productos en MLC para tener divisas y seguir ampliando ese comercio y, con ello, poder contar con recursos para introducir una parte en la industria nacional y otra parte para sostener el resto de la comercialización".

En la primera quincena del mes de agosto quedará lista en San Antonio de los Baños la tienda MLC de Mercado y Agua y Jabón. Esta se ubicará en el local de La Real (TRD), avenida 41. Seguro estoy que el compromiso de los trabajadores estará en buscar la satisfacción del cliente y no dar la más mínima posibilidad al acaparamiento ni arevendedores o coleros.