Enfrenta ANSOC provincial a coleros, revendedores y acaparadores

Artemisa, Cuba.- El enfrentamiento a los coleros, revendedores y acaparadores fue el tema principal de la Reunión del Consejo de Atención a Personas con Discapacidad en Artemisa, en la que participaron dirigentes de la Asociación Nacional de Sordos, a nivel provincial.

El Lic. Yoislan Serrano Valdés, presidente de la Asociación en territorio artemiseño, explicó a la prensa de Radio Ariguanabo que una de las mayores dificultades que afrontan las personas con discapacidad auditiva, es que no siempre son priorizadas en las colas, a pesar de mostrar el carné que lo acredita y no se les ofrece una explicación convincente, pues se limitan a exponer que son órdenes de arriba o expresan que la falta de audición no constituye una discapacidad.

Serrano Valdés solicitó la sensibilidad de la población hacia los discapacitados en general y las personas sordas en particular, además, realizó un llamado a la comunidad sorda para el uso adecuado del carné de la ANSOC e insistió en que la asociación tiene reglas que sancionan las indisciplinas, entre las que se encuentran el acaparamiento, por lo que apoyan las decisiones del país.

Otro de los temas tratados, según el presidente de la ANSOC, fue la situación constructiva del Taller Especial de personas con discapacidad en Artemisa y la sede municipal de San Cristóbal, para ambos se ha solicitado el apoyo de la Unidad Empresarial de Base Alimentaria de Güira de Melena, que es la que los atiende y esperan la respuesta el próximo septiembre.