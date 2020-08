Indisciplinas sociales en tiempo de Covid

Unir voluntades en aras de evitar la ocurrencia de hechos que afecten al pueblo como el acaparamiento de productos, la reventa y otras indisciplinas pone en manifiesto la unidad de los cubanos.

Estos tiempos de enfrentamiento a la Covid-19 (en el que la crisis genera todo tipo de manifestaciones) poner coto a ciertas actitudes, no están demás.

Claro, en San Antonio de los Baños se logró con el plan de distribución de productos de primera necesidad. Borrar la triste imagen de colas y coleros en las tiendas para comprar, lo que no significa una victoria. Se mantienen otras fechorías como personas sin nasobuco en las calles- y hoy se establece como indisciplina social- el negarse a cumplir con las medidas de distanciamiento en entidades como farmacias, panadería, unidades gastronómicas y áreas abiertas.

No nos equivoquemos, se mantienen aún y por largo tiempo; también está presente y no es para bien, los espacios en el que se depositan desechos sólidos en jabas, cajas y latones, en la esquina que más se ajuste, para esa persona que no le importa su actitud. Y qué decir de los bultos en el río.

Así como una parte trabaja por el bien común, la otra obvia cual es el papel que debemos jugar en estos momentos y fíjese que es una cadena en la que una mala actitud incide en el resto, aunque no lo parezca.

Momento difícil en el que compete a cada ariguanabense, mirar para dentro y para fuera también. La denuncia de cualquier indisciplina social, no se resuelve con un celular en mano comentando lo que refleja la pantalla y subir a facebok, antes de la foto no es mejor llamar la atención con todo respeto al infractor; o llamar alguna autoridad, es posible que sea más viable, incluso mejor.

Las indisciplinas sociales o de cualquier naturaleza no surgen por espontaneidad, casi siempre están asociadas a la falta de exigencia, de control. Son resultado también de la indiferencia de aquellos que tienen bajo su responsabilidad establecer y conservar el orden. Cuando esto falla, se propicia el espacio para que prevalezcan.

El estado cubano impulsa grandes esfuerzos para erradicarlas; pero no basta solo con medidas de control, imposición de multas y exhortaciones a la población. Cada ciudadano tiene una cuota de responsabilidad en esta batalla estratégica.