Desde las primeras horas de vida te tuve entre mis brazos, sosteniéndote con ese afán de quien posee algo muy valioso que nunca va a soltar.

No me equivoqué, pues eres el mayor regalo que la vida me ha dado, y no creo que haya nada en este mundo que lo supere. Entonces primeriza, te coloqué junto a mi pecho, y te acurrucaste a él sintiendo ese calor de mamá, piel con piel.

Tu pequeña boquita buscaba el néctar que te haría más fuerte a cada minuto, gota a gota, poco a poco, se activaban tus sentidos, subías de peso, te inmunizabas de infecciones o virus no necesitabas nada más, solamente esa leche materna, esa parte de mí que con mucho amor recibiste durante un año y medio, a libre demanda.

Como mi niño, la mayoría de los bebés, reciben los beneficios de la lactancia materna, único alimento que requieren durante los primeros seis meses, y después sumada a otros alimentos también necesarios para la correcta evolución de su organismo.

Algunos reciben la lactancia de otras madres en los primeros días de vida, otros, al poco tiempo de nacer toman leche de fórmula, debido a la decisión de sus madres...En esta semana mundial de la lactancia materna, dedicamos estas palabras al mayor acto de apego, de amor, a ese momento ínitmo entre madre e hijo, que no debe ser interrumpido ni planificado por horarios, que no debe suspenderse por el que dirán, sino cuando al bebé ya no le sea suficiente para su desarrollo.

Existen mitos con respecto a la lactancia, como que hay que dar el pecho cada tres horas, que hay que comer por dos, que todas las leches no alimentan igual, o que las madres con pecho pequeño darán menos leche... muchos otros también imponen falsas creencias en las madres.

La realidad es que los beneficios son muchos. Entre ellos, que lactar proporciona el alimento natural con las cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas y grasa, la leche tiene anticuerpos que evitan enfermedades en el bebé, con menor riesgo de padecer alergias, infecciones estomacales, enfermedades de la piel o respiratorias.

A la vez, usted, cuando amamanta a su hijo, es menos propensa a padecer diabetes tipo 2, osteoporosis, enfermedades del corazón, a la vez que produce un vínculo mucho mayor con su bebé.

Es un proceso hermoso, que requiere de tiempo y práctica, sobre todo si es la primera vez, pero deriva en resultados asombrosos, y una vez que pasa el tiempo, y nuestros hijos crecen, se extraña ese momento en que lo más importante para él era saciar su hambre o su sed en tu pecho, bien cerquita de tu corazón, y abrigado entre tus brazos.