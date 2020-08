Mantenerlo distante

Desde el pasado martes 28 de julio se dio a conocer la implementación de medidas por el Consejo de Defensa Provincial ante el incremento de casos positivos a la Covid-19 en Artemisa.

Entre ellas el cierre de playas en el litoral norte, de bares y la más importante porque implica a todos los municipio del territorio artemiseño: el uso obligatorio del nasobuco. Aunque estemos en la tercera fase porque así nos mantenemos, recrudecen esa medida por su eficacia. El mayor número de pacientes positivos a la pandemia en el momento del PCR fueron asintomáticos ¿que qué quiere decir? que no tenían ni secreción nasal ni fiebre, ni apenas una coriza. A la vista tan sano como usted y yo. Esta terrible pesadilla no acaba y aunque naveguemos mejor que en otros parajes del mundo, no hemos ganado.

Nos toca ser responsables y mantener el mismo cuidado y percepción de riesgo de aquellos primeros días y no debe acabar nunca esa percepción, aunque las medidas se puedan flexibilizar por la baja incidencia. Los padres: somos totalmente responsables de la salud de nuestros hijos y de velar por su salud.

Están de vacaciones, es cierto. Han sufrido unos meses de encierro, pero hay que ser consientes de que es un verano diferente. Las vacaciones no podrán ser disfrutadas a plenitud como otros años y que nadie tiene la culpa de ello. Es lo que vive el mundo hoy. Usted estará de acuerdo conmigo que es mejor estar sano que enfermo. Por eso, toca exigirle desde la familia que tenga cuidado y precaución que haga todo lo establecido para mantenerse a salvo y sobre todo, que no salgan innecesariamente a la calle aunque ya podamos salir y sentarnos en un parque.

Exijamos todos a cualquier hora el cuidado y protección de nuestra salud empezando por uno mismo y terminando con el que está a nuestro lado y tiene la mascarilla de collar o no respeta la distancia. No hace falta un policía para amarnos y protegernos. Es necesario quererse uno mismo y a los suyos. Este enemigo sigue suelto, sin rostro, pero entre todos está la solución de mantenerlo distante.