Asistiendo al milagro de la vida

La llegada al mundo de un bebé en el Hospital Iván Portuondo y el inicio de la vida fuera del útero materno, constituyen realidad cotidiana para la doctora María Isabel Calero de la Osa.

Esta especialista comenta acerca de sus responsabilidades: “Soy la vicepresidenta a nivel nacional de la sección de Medicina Materno Fetal y la vicepresidenta del Capítulo de Ginecología y Obstetricia de la provincia Artemisa o sea especialista de segundo gradoen Ginecología y Obstetricia, Máster en atención integral a la mujer y profesora auxiliar. Tengo veintiséis años de experiencia laboral y me desempeño como la jefa de la sala de cuidados especiales materno perinatales del territorio.”

Destellan los ojos castaños de María Isabel cuando reseña los resultados del trabajo: “Es acá a la sala de cuidados especiales materno perinatales, donde vienen todas las madres que tienen complicaciones para su embarazo, que pueden ponerlas en la posibilidad de parir antes de las 34 semanas o con un peso fetal menor a 1500 gramos , que lleven implícito una serie de complicaciones. La sala y el servicio tienen muy buenos resultados a nivel nacional, el colectivo posee un gran prestigio, debido a los resultados alcanzados a lo largo de estos años. El trabajo diario permite que los niños que presenten dificultades a la hora del nacimiento, tengan un seguimiento posterior y un desarrollo adecuado en su vida extrauterina”.

La emoción acude, vehemente, si de la familia se trata: “Soy casada, tengo dos hijos, uno discute hoy su tesis de maestría en Meteorología y no puedo estar junto a él y la otra es una niña de 19 años que estudia Derecho en Universidad de La Habana en primer año. Me siento orgullosísima de mis hijos.”

Merecedora recientemente de un reconocimiento a su labor, la profesional de salud, la mujer sencilla que es, no pierde de vista lo más importante: “Lo más importante antes que todo, es saber que a lo largo de todo este tiempo se me ha reconocido, que he sido reconocida por las personas que me rodean y siempre es mucho placer descubrir que las personas que te rodean consideran que tú eres meritoria de un premio.”

El aplauso y el reconocimiento para la mujer que asiste cada día, al milagro de la vida