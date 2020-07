“Entre todos” pudimos lograrlo

Comenzó la embestida de la COVID -19. De la noche a la mañana la vida cambió. La brutal enfermedad nos obligó al aislamiento, nos quitó el beso y el distanciamiento se abrió paso. Con el nuevo coronavirus llegó el tan popular nasobuco que hoy exhibe diseños muy originales.

En todos estos meses las personas buscaron otros estilos de vida; están los que se inventaron salidas a la terraza, cines en la sala, excursiones por el patio. También los que prefirieron pintar, arreglar y recoger la casa. Otros como yo dejamos escapar la dieta y ya nos pesan esas libritas de más. Igualmente sé que hubo una que otra discusión o momento en desacuerdo aunque este ha sido un tiempo para meditar y repensar la valía familiar.

Y en cómo enfrentar esas conductas San Antonio de los Baños fue privilegiado. Desde la 105.3 y la 107.5 de la FM la emisora municipal Radio Ariguanabo contó con la voz de la sabiduría. Caruvi Capote, la psicóloga del programa Mucho de qué hablar le ganó la batalla a la pandemia en la Sección “Entre todos” de la revista especial Ariguanabo contigo.

Dejó de ser la profesora, la psicóloga del conocido policlínico de Especialidades para convertirse en la consejera de muchos males. Con ella aprendimos que esas frases de: El niño es lento, Es insoportable, No puedo con él, es un vago o tú no podrás lograrlo, son etiquetas y no hacen bien porque se asumen para provocar la autodestrucción a largo plazo en la conciencia.

Nos aclaró patrones de conductas incorrectos que protagonizamos como padres, hijos, parejas o abuelos. Entre los temas que más me impactaron estuvo la erotización de la infancia, la anorexia, las reglas del maltrato desde la comunicación y el cómo ser mejores personas porque a veces pensando hacer un bien, torcemos los caminos. Más de 100 día nos dedicó esta incansable mujer. Sin creer en el agotamiento, tampoco en fines de semana o en el descanso.

Nos regaló lecciones para ser mejores personas, le robó horas al sueño. Aprendió de música, de poesía, de dramaturgia, del lenguaje en la radio. Se hizo una radialista. La especialista incorporó el micrófono yla cabina para extender su consulta totalmente gratis. Sí gratis, porquecon solo encender la radio podías recibir una conferencia instructiva que a decir de los oyentes: reflejó las realidades de muchos.

Gratis, niños, jóvenes, adultos, hasta una abuela de 102 años recibimos la experiencia que acumula en casi 40 años de trabajo ayudando a construir vidas. En los temas que presentó mostró contextos comunes pero a la vez muy dañinos. De lunes a domingo los oyentes tuvieron su sabia palabra. Quienes la conocemos sabemos que elmayor méritoen su vida lo recibe al servir. Agradece a todos los que le permitieron intercambiar en vivo. Las poesías del niño Fidel Alejandro, de María del Carmen Murado; las adivinanzas de Daniel Arango, más conocido como Anamú. También la oportunidad de conocer al pequeño Enzo quien a sus siete añosse atrevió a compartir un programa en vivo y todas las personas que quisieron ser parte de esa aventura.

Ahora Caruvi disfrutó del período vacacional. De nuevo su voz multiplica en las ondas sonoras porque así lo prefieren los oyentes. Ella desde su hogar prepara nuevos temas y aun cuando habla de esa experiencia y esta reportera intenta aplaudir su valiente desafío en Radio Ariguanabo responde humildemente “Entre todos” pudimos lograrlo.