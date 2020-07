"Cuídate... cuídanos"

¿Seré yo que estoy confundida... o ya se terminó la pandemia de la COVID-19 en Cuba? Mi vecina le dice a otra que va caminando por la calle: “Amiga, se te quedó el nasobuco en la casa... a lo que ella responde, no, es que ya no es obligatorio”.

Y este pequeño diálogo me hizo reflexionar, porque la salud no es un tema que se maneje desde la obligatoriedad, la salud individual debe preservarse por decisión y conciencia de cada cual. Pero justo ahí está el problema cuando hablamos de la COVID-19, una enfermedad que no tiene cara, que se manifiesta a veces de forma asintomática, mientras esa persona infectada la va transmitiendo por doquier.

Es un virus que se propaga si no somos responsables, y quizás para esa ariguanabense no es importante usar la mascarilla porque ya no es obligatorio, pero luego va a la cola del Mercado Ideal o del cajero, y habla a menos de un metro de los demás... o quien sabe, si también toque cualquier superficie pública y tampoco se lave las manos con hipoclorito o agua y jabón, solo porque ya estamos en fase 3 de la recuperación y... no es obligatorio.

Tengamos en cuenta que la sorpresa de los 12 casos positivos en Bauta recientemente, nos indica que la indisciplina es el peor enemigo de nuestra salud en momentos como estos, que es verano y todos quieren hacer fiestas, reunirse con amigos, ir a las playas, pero si no somos conscientes y no elevamos la percepción de un riesgo que está latente aún, destruiremos todo lo avanzado en estos cuatro meses.

Cuba y sus principales autoridades piensan cada día en soluciones y medidas para controlar una situación que incluso en naciones desarrolladas se ha ido de las manos. No debemos permitir que alguien nos hable o se nos acerque más de lo permisible, ni que se incumplan las medidas higiénicas... porque ya he sido testigo del entra y sale en los diferntes establecimientos, que tienen el pomo con hipoclorito en la puerta, pero pocos lo usan.

No podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia, el coronavirus sigue en Cuba, y en el mundo, ahora con el establecimiento de nuevas fases de la desescalada, con mayores probabilidades de rebrotes, sin ser pesimistas.

En San Antonio de los Baños hay demasiada confianza, regresan las aglomeraciones, algunos ya se desplazan hacia la capital y otros territorios aledaños... los ómnibus repletos, lo cual también lo viví, y no debe ser... Son realidades que preocupan, y urge un mayor control de las autoridades, pero sobre todo, disciplina de la población, única responsable de su salud y la de su familia. Cuídate...cuídanos.