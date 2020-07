Obras para el pueblo

Hablamos siempre de planes de infraestructura, de inversiones, de ejecución de un presupuesto que se desglosa para múltiples sectores de la economía y siempre en pos del beneficio social. Pero la gente no siempre entiende de números, de ceros, de estadísticas, de porcientos.

La gente quiere ver reflejado todo eso en su vida diaria, en la calle por donde transita, en el cuarto donde se cambian de ropa los médicos antes de entrar a un salón de operaciones, en el agua que llega a su vivienda o en la iluminación del aula donde su niño recibe las clases.

Es por ello, que hablamos hoy de obras sociales, que no cesaron en San Antonio de los Baños aún con la presencia del Coronavirus en Cuba. Obras que actualmente no se ejecutan con aquel aporte del uno por ciento que realizaban las empresas, porque hoy no cumplen con los ingresos cedidos, y ese dinero no puede utilizarse como contribución territorial, como en años anteriores.

Hoy San Antonio de los Baños tiene varias obras en planes de inversión, entre ellas la Escuela de Arte “Eduardo Abela” y la Secundaria Básica “Roberto Valdés Santos”, de gran envergadura y que se mantiene en continuidad para el próximo año, con el apoyo de la brigada constructiva de la Cooperativa de Créditos y Servicios “Pedro Lantigua” de Bauta.

En mantenimiento se encuentran las escuelas “17 de abril”, a punto de culminarse, la de Oficios “José Maceo” y “Rafael Valdéz Pérez”. De manera general, todos los centros educacionales tienen fecha de culminación de estas tareas de mantenimiento para el 20 de agosto, días antes de que se retome el curso escolar.

Hoy apoyan en estas acciones de embellecimiento, chapea, pintura, limpieza y reparaciones menores los padrinos de diferentes entidades del municipio, para que en septiembre cada institución escolar cumpla con los requisitos y la comodidad para las clases.

Paralelamente se realizan obras como el enchape del Panteón de los Caídos por la Defensa y se trabaja en 30 bóvedas estatales del Cementerio Municipal. Se mantiene en espera la reparación de la estructura, cubiertas, obras de carpintería y albañilería en la sede del Consejo de la Administración. Asimismo se ha laborado en Preparto, la Sala de Coronaria, y se reparó Terapia en el Hospital “Iván Portuondo” dando solución a un planteamiento muy reiterado dentro del sector de la Salud Pública.

Y esa es la idea, que esos espacios incluidos en planes de mantenimiento e inversiones respondan a las necesidades de la población. Faltarán los recursos materiales, faltará a veces el financiamiento, que en las condiciones actuales del país, no es suficiente para todo lo que se desea... pero la esencia está en que ese muro que se levante, ese peso que se gaste, se analice con cordura y pensando en el pueblo, que espera ver cambios en su Ariguanabo, y los merece.