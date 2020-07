Amanecer feliz con los pequeños de casa (+Fotos)

Los niños ariguanabenses disfrutaron de su día con diversas actividades. Fotos: Janet Pérez Rodríguez

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.-Hoy la Villa del Humor amanece feliz, los más pequeños celebran el Día de los Niños y aunque el nuevo Coronavirus puso coto a muchos sueños infantiles, ellos mantuvieron sus actividades y salvaguardaron sus fantasías.



Así lo narró a la prensa Ediel Díaz González, pionero que cursa el quinto grado en la Escuela Domingo Lence Novo: “Durante la cuarentena he leído muchos libros, participé en un concurso por Internet. Además jugué en la laptop de mi tío. En el verano me gustaría visitar a mis amigos, también me gustaría visitar lugares como los museos u otros centros históricos. Quisiera ir a la playa con toda mi familia.”

Por su parte la alumna de cuarto grado de la Escuela Primaria Livia Gouverneur, Jeily Vega Pérez, comentó: ”El día de los niños yo quisiera jugar con mis amigos salir de paseo, sobre todo ir a Coppelia, divertirme mucho con mis padres. Quisiera que esta situación con la Covid-19 terminé, además desearía que llegara pronto el momento de volver a la escuela y ser feliz aprendiendo cada día más".

Las medidas contra la Covid-19, nos obligan a mostrarnos cautelosos. No obstante, este domingo 19 de julio, en la Calle 48 y Final, en el Parque conocido como El Paso del Soldado, los infantes ariguanabenses podrán reunirse a partir de las nueve de la mañana, para festejar su día. Los viajes a Coppelia y a la Playa que anhelan Jeily y Ediel quizás deban esperar. Mientras, sus sonrisas serán el incentivo de todos los que laboran para que sus alboradas sean felices.