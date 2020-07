Más que soñar una misma verdad

"Defender la composición musical es la esencia de toda mi historia en la música. Me ha dado infinitas alegrías, la satisfacción de ver artistas que defienden mis canciones y lograr resultados en su carrera". De esta manera define el maestro Germán Nogueira sus más de 40 años dedicados a la más bella forma de lo bello.

"Reconforta saber que estoy colaborando con el crecimiento y la formación de jóvenes valores y me complace que mis canciones identifiquen a los artistas que comienzan", afirma Nogueira. Tanto tiempo dedicado por completo al arte de crear para otros, tiene su recompensa. Y no me refiero a premios ni costos, se trata de la satisfacción personal y el agradecimiento eterno de quienes encuentran en él un productor, un amigo, un mentor y sobre todo un ser especial.

Soñar una misma verdad es el título de una compilación de 4 volúmenes con temas de Germán Nogueira, publicado por el sello discográfico Bis Music, cuyo lanzamiento oficial se realizó este viernes 17 de julio en plataformas digitales. Un total de 45 piezas interpretados por diversos artistas integran esta producción, canciones que definitivamente han marcado etapas, tanto en la vida del autor como de los intérpretes.

"Este disco es el resultado de un largo camino de trabajo. No están todas las canciones e intérpretes que quisiera pero habrá otra oportunidad. Es la primera vez que una empresa cubana me da ese honor y lo agradezco", destacó.

Aunque la mayor parte de la obra de Nogueira es netamente como productor y compositor- y no admite que le digan cantante- en el repertorio incluido en este compendio encontramos temas en su voz, entre ellos el tema principal Soñar una misma verdad, y otros como De La Habana soy, Tu miradita, Quiero ser y Trampa de vida. Prestigian el fonograma las voces de Tania Pantoja, Sergio Farías, Gardi, Jenny Sotolongo, Alwin Damián, el Trío Los Embajadores, Mabel, Claudio Rodríguez, Lissania Castillos, Leisy Celada, Alberto Polanco, Verónica Velázquez, Carlos Amores, Anabell Lopez y otros.

Según comentó Germán la presentación del disco con participación de los artistas y el público se realizará en el mes de agosto, en el centro cultural BarbaramPepito´s Bar de Artex, en La Habana. Momento que espera con ansias para celebrar tantos sueños y mensajes plasmados mediante voces en hermosas letras que surgen del ingenio y la inagotable fuente de juventud creadora del maestro Nogueira.