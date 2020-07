Por primera vez un bicitaxi en el Ariguanabo

Fotos: Janet Pérez Rodríguez

En el mes de septiembre del año 2002 los habitantes de San Antonio de los Baños observaron cómo un nuevo vehículo recorría las calles del pueblo. Impulsado por el movimiento que su conductor imprimía a los pedales, el bicitaxi comenzó a formar parte de la vida urbana de los ariguanabenses.

Félix Rodríguez Rodríguez, vecino de la Calle 54, entre las avenidas 39 y 41, aquí en el Ariguanabo, fue el primer conductor de bicitaxis que circuló por las arterias del pueblo.

Solícito, refirió a la prensa sus motivaciones para iniciarse en esta actividad: “Me surgió la idea, porque desde el año 1977 hasta 1983 fui conductor de taxis aquí en San Antonio de los Baños. Siempre tuve el pensamiento de que cuando me jubilara, manejaría un bicitaxi. Empecé a buscar piezas: una goma, una llanta, la cadena… y empecé a armarlo, porque aquí en el pueblo para manejar un bicitaxi había que hacerlo. Saqué los papeles el 19 de septiembre del 2002. De ahí, fui a los inspectores de transporte para que me hicieran una licencia para poder trabajar.”

La sonrisa asoma a los labios y presurosa llega hasta los ojos. Félix rememoró: “Cuando ya terminé, con documentación y todo, me fui a trabajar para el frente del hospital. A primera hora me daba pena porque como trabajé en lo taxis, me apenaba ir para el Cuerpo de Guardia a alquilar. Así me fui decidiendo… y ya la gente de Güira y Alquízar que iban para “Los Cocos” y tenían un yeso puesto me decían: ¡Oye viejo, me recoge aquí! ¡No me vaya a dejar botado! Entonces empecé a trabajar en el hospital, cuando aquello se trabajaba a diez pesos de La Punta de Rosa para arriba y cinco pesos para abajo hasta La Placita, al Palenque, hasta donde fuera. Ahora no. Ahora todo cambió y están cobrando… lo que quieren.”

Desde el año 2002 hasta el 2017, las calles de San Antonio de los Baños fueron testigo del incesante pedaleo de Félix. También de la modestia, la sencillez y el afán por servir a sus semejantes: “Yo me sentí muy contento, porque a mi casa era raro el día que no viniera alguna persona a buscarme para que lo llevara al Policlínico # 2 o al hospital porque tenía un enfermo y quería que fuera una persona de respeto. Los bicitaxis tuvieron un momento en el que tuvieron mucho éxito en la población, pues eran un equipo más económico para el que lo alquilaba, es decir, el usuario, porque alquilar un carro le costaba mucho más.”

Después de casi dos décadas, resulta habitual la circulación de los bicitaxis. La solicitud de sus servicios forma parte de la cotidianidad, sin embargo, en el pedaleo constante, en el esfuerzo para darle movimiento y en la energía de algunos para dotarlos de comodidad y música incluida, también asoma la Historia del Ariguanabo.