Amparada por la décima

La décima tiene un guía espiritual. Un derroche de sentimientos. La aurora, el sol, la neblina, el llano, el viento, el café, la hamaca, el guajiro a pie. Es la expresión viva en 10 versos del corazón. San Antonio de los Baños ha contado con poetisas del alma como Nora Lloró, tradición extendida hasta nuestros días en Matilde Amparo López Herrera.

Comienzo de Amparo en la décima

Yo nací y me crié en el campo. Mi padre y mis tías le hacían composiciones a cualquier acontecimiento y es de ahí que heredo esa dote de improvisar, que llevaba dentro y no lo sabía. Es entonces que en el año 2010 en el margen de un feliz y añorado sueño realizado compuse algo, pero en el 2013 me pusieron una invitación para viajar a los Estados Unidos de visita y me negaron la visa.

Eso casionó un revés tan grande en mi vida que me puse muy mal, y después me dio por desahogar mis sentimientos en la escritura. Cuando ya había recopilado 60 cuartillas, me dirigí a La Casa de la Cultura de mi municipio. Allí me atendió el profesor Ángel Machín Rodríguez, a quien tengo mucho que agradecer. Él ha significado mucho para mí. Me ha ayudado a corregir errores. En él tengo un profesor y un gran amigo.

Hoy le escribo a las vivencias callejeras y cotidianas de la vida, al amor al desamor, a Cuba y sencillamente a todo lo que pase por delante de mis ojos, y eso me hace sentir feliz.

Amparo, como se le conoce, es Miembro del taller literario César Vallejo de la Casa de Cultura del Ariguanabo y del Taller de técnicas narrativas en la Galería de Arte provincial Eduardo Abela. Ha leído sus décimas en el programa Versando en el Recuerdo que se realiza en la Casa de los Abuelos el primer martes de cada mes. Obtuvo mención en el concurso La décima ilustrada en 2016 y premio en 2019.

Le otorgaron un Reconocimiento por su participación en el evento del taller literario provincial en 2017 y en 2018 que otorga la Casa de Cultura Raymundo Valenzuela, de San Antonio de los Baños.

Participa en La Peña Del Río que se efectúa todos los penúltimos domingos de cada mes y además en los encuentro de escritores que se celebra cada dos meses en el Museo del Humor.

Escribió El libro de Décimas Sencillas, devenido después como título Detalles a sugerencia, de la Editorial de Artemisa que por recomendaciones está dividido en tres partes. La primera titulada Mi Cuba, donde se abordan temáticas relacionadas con nuestro país, su flora, fauna entre otras.

La segunda parte titulada Cupido, recoge décimas referentes al amor, el desamor y en la tercera, titulada Música y… aparecen obras donde se le canta a todo lo que nos rodea: nuestros vecinos, consejos a los jóvenes, el dinero, los vicios, entre otros temas que forman parte de nuestra cotidianidad.



Amparo, conmovida por la actitud de los médicos en la actual Pandemia escribió la décima

Homenaje a las batas blancas

El personal sanitario

que día a día se esmera,

brindando su vida entera

sin hacer un comentario.

No piensan en el horario

mostrando su mano franca

y un amor que se le estanca,

trabajando con orgullo

luciendo su bata blanca.