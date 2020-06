Amo lo que hago y quisiera seguir llegando a ese público que tanto respeto

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- Aunque se considera una persona reservada que apuesta por la sencillez en todo momento,todo eso queda atrás cuando se coloca en un escenario. Derroche de talento, unido a su excelente voz, componen cada presentación de la joven cantante Mabel Hernández Valdivia.

"Me alegra saber que muchas personas aprecian lo que hago con cariño para ellos", estas fueron las primeras palabras antes de comenzar el diálogo. Y es que desde pequeña ya sabía que la música formaría parte de su mundo. "Me gustaba mucho escuchar canciones. Comencé a cantar, primero en actividades escolares, luego fui preparándome con profesores, hasta que entré en la Escuela de Superación Profesional de La Víbora, aunque antes realicé algunas incursiones".

En sus inicios Mabel formó parte de las agrupaciones Ecco y Los Que Llegaron Primero; sin embargo, el tránsito por ellas le permitió percibir que podía llevarsu carrera como solista."Fueron muy buenas etapas de mi vida para ir creciendo, de todas aprendí mucho ytuve experiencias que me aportaron para el futuro".

El compositor y productor Germán Nogueira encontró en ella una voz con excelentes cualidades para dar vida a sus canciones. "Recuerdo temas muy bellos como Te creí un amor, Amor de verdad, Súbeme a la Luna,todos de su autoría, los cuales promocioné en radio y televisión. Luego nació Definitivamente(2010), una canción que como dice su título definió el rumbo por dónde íbamos a ir y tuvo mucha aceptación por el público, tanto así que mi primer disco se nombra así.

Desde el 2017 Mabel integra el elenco del Proyecto Cultural Germán Nogueira y sus invitados en el Club BarbaramPepito´s Bar de ARTEX. "Es muy importante para mí ese espacio donde comparto con magníficos intérpretes para hacerle llegar a un público maravilloso lo mejor de nuestro arte cada sábado de 3:00pm a 7:00pm y dos jueves al mes en el mismo horario. Nuestra música es muy rica en sonidos. Me gusta incursionar en todo tipo de género, me identifico más con el pop y la balada".

Varios sencillos de esta peculiar cantante han formado parte de listas de éxitos de la radio y la televisión cubanas. En el Portal Pistacubana, desde el año 2000, tiene varios temas registrados.

"Es un orgullo y una alegría, mediante estos medios he podido llegar a más público. Pistacubana se ha ganado el respeto por su trabajo y yo contenta de estar en sus listas y muy agradecida siempre con todos".

Durante todos estos años instantes de placer, trabajo y esfuerzo. Junto a ello una estela de amistades, de canciones y satisfacción por el camino que eligió.

"Todos los momentos que dedico a promocionar lo que me gusta y defender mi música son importantes para mí. Cuando el público me elogia y reconoce el trabajo me siento feliz y agradecida. Mis dos CD Definitivamente y Disimulo son también significativos para mi carrera y la satisfacción de haber podido hacer un dúo con el gran intérprete internacional Ángel López con la canción Disimulo forma parte de los buenos recuerdos".

Aunque de pocas palabras y con cierta timidez, solo superada cuando canta con la fuerza y esa particular energía tiene, Mabel reafirma: "amo lo que hago y quisiera seguir llegando cada día más a ese público que tanto respeto y para el cuál trabajamos siempre".