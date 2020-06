Quiero tocar a papá...

Aquella tarde, mientras manejabas, supiste de mi voz la noticia que te cambiaría la vida. ¡¡Vas a ser papá!! No habían dudas, no había temor, sólo alegría en tus ojos. La misma alegría que reflejaste al ver ese pequeño saquito en la pantalla de un equipo de ultrasonidos. Sé que no entendías a veces lo que los médicos te mostraban, pero aquellas imágenes eran lo más hermoso que habías visto en tu vida.

¿Y el día en que escuchaste su corazón? ¿Recuerdas? Aquel galopar de corceles, agitado, pero a la vez estable, haciendo latir el tuyo con mucha fuerza y poderío. Luego sentiste sus patadas en mi vientre, sus movimientos, su hipo, y verte sonreír nervioso era poner en pausa el tiempo y guardar esos momentos como fotografías en mi mente, para toda la vida. Y aquella tarde en que sabríamos el sexo, ya ibas vestido de azul como el varoncito de tus sueños. Nunca olvidaré la alegría con que salimos del hospital.



Llega el día previo al parto. Esa noche no dormimos, de la cama al sillón, del sillón a la cama. Sabías que estaba cerca el momento de conocer al amor de nuestras vidas. Me sostenías la mano. çLlorábamos, tu preocupación era incluso mayor que la mía, y apretando fuerte mi mano calmabas mi dolor. Al día siguiente, manejaste cautelosamente aquella moto, porque detrás de ti, iban dos de las personas más importantes de tu vida.



No sabías qué hacer. Querías entrar a verme, a cuidarme, a mimarme. Imagino tus nervios, tus pensamientos, hasta que al fin, casi 8 horas después, unas manos acarician a tu hijo. Son tus manos. Sí, lo sostienes como quien sostiene una rosa, como quien sostiene un pedacito de corazón latente.



Así, transcurrieron los días, los meses, los años, y estuviste ahí para cantarle canciones de cuna, para prepararle el biberón a cualquier hora, para alimentarme mientras lactaba, para curar mis heridas y dejarme descansar esa primera noche, mientras tú no pegaste ojo. Querías verlo, querías olerlo, querías sentirlo, tocar sus manecitas, vigilarlo. Te acercabas a sentir su respiración cada 5 minutos, y era la escena más adorable que había visto en mi vida.



Llegaron noches de fiebres, de baños tibios. Llegó una noche de hospital. La única en 3 años. Llegó el susto, el miedo a que cayera o se golpeara. Llegó también la risa y el juego, mientras gateabas a su lado, o lo montabas a caballito. Llegaron las enseñanzas, para ti y para él, tuvo tu mano extendida cuando aprendía a caminar. Tuvo tu voz cuando no se calmaba con nadie más. Tuvo tus besos en su frente mientras lo acurrucabas en tu pecho.



Y todo eso, como padre, te convirtió a la vez en un mejor ser humano. Hace ya casi un año que no estás junto a él. Hace ya casi un año que lo ves por Internet. Se escuchan, se miran, se ríen, se acercan sus dedos a la pantalla para intentar tocarse la nariz. Te acerca su piecito pequeño para que lo muerdas, y te enseña sus juguetes, uno a uno, invitándote a que juegues con él.



No puedes hacerlo. Es duro. Pero ni en un año, ni en toda la vida se acabará ese amor. Jamás se romperá ese lazo que juntos crearon desde el minuto en que se conocieron. No estarás este día de los padres, pero en pocos meses, llegará el abrazo, el beso apretado donde la respiración sea una. Y yo, yo quiero estar ahí. Quiero escuchar esa primera palabra que te dirá, cómo será su reencuentro. Que sepas que no hay un solo día en que no le cuente sobre ti, en que no le muestre tus fotografías y videos, esos recuerdos que estarán vivos por siempre, porque su papi está navegando por el ancho mar en un barco de papel, pero es el capitán barbudo que lo hace feliz cuando aparece en la laptop, ese que está en la foto encima de su camita, la que toca cada día subiendo en punta de pies para alcanzarte. “Quiero tocar a papá”: me dice. Ahora es sólo un deseo. Pero sé que muy pronto se hará realidad.