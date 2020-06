¿Cómo funciona la distribución de productos por núcleos familiares en el Ariguanabo?

Foto: Eleanet Vidal

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- Varias son las alternativas que ha trazado el Consejo de Defensa Municipal del Ariguanabo para garantizar que la población adquiera productos de primera necesidad y sobre todo, evitar las aglomeraciones.

En un primer momento se realizó el experimento del Centro Único de Control de Turnos mediante un software elaborado por especialistas de la Universidad de las Ciencias Informáticas, los Joven Club de Computación y Electrónica y el Centro Universitario Municipal, que posteriormente no fue aprobado. Luego se utilizó la aplicación Porter@ por oficiales del Ministerio del Interior para controlar las llamadas "colas" y ahora la estrategia consiste en la distribución por núcleos familiares para que todo llegue a todos.

En una entrevista reciente Jorge Luis Ortega, Coordinador de Proyectos del Consejo de la Administración Municipal explicó a los oyentes de Radio Ariguanabo que se tienen en cuenta los siguientes elementos:

1-La distribución se realiza en correspondencia con la disponibilidad de productos que tengan las dos cadenas de tiendas del municipio: TRD y CIMEX.

2-La venta se efectúa en las tiendas y kioskos de cada cadena y en algunos casos se expende en las bodegas, sobre todo en comunidades rurales.

3-No se anota en la libreta, se establece un listado con una numeración de los núcleos para llevar el control de los que reciben el producto.

4-Durante la venta se garantiza que el ciento por ciento de los núcleos de cada unidad de comercio reciba el producto.

5-No es necesario madrugar para realizar grandes colas. La población debe comprender la garantía de que el producto está para cada núcleo y puede adquirirlo en el horario establecido.

6-Es una venta equitativa, aunque no igualitaria. El producto que se recibe no es el mismo. Por ejemplo: el aceite llega en pomos o en bolsas, los paquetes de detergente son de 250 gramos o de 500 gramos, de igual manera sucede con el pollo.

7-La información al pueblo fluye desde el Subgrupo de Alimentos al Consejo de Defensa Municipal, luego hacia la emisora Radio Ariguanabo, los bodegueros y los delegados de circunscripción.

8-Para las personas que no tienen libreta de abastecimiento se han tomado algunas alternativas, sobre todo en las comunidades rurales. Hacia estas zonas la Dirección de Comercio ha llevado módulos y alimentos, también se les garantiza la venta de productos agropecuarios por parte de las cooperativas cercanas y otros. No obstante, las personas que no poseen la libreta deben acercarse a los delegados de zona o a la sección de atención a la población del Consejo de la Administración o la Asamblea Municipal del Poder Popular.