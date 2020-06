Hermanados para siempre

El 14 de junio se celebra el natalicio de dos grandes figuras, el del cubano Antonio Maceo y Grajales y del argentino cubano Ernesto Guevara de la Serna, a quienes los hermanó en la historia y el ideario revolucionario de nuestra región.

Aunque vieron la luz primera en países y tiempos diferentes, hubo coincidencias muy marcadas en el transcurso de sus vidas. Desde la entrega a la lucha por la libertad, el antiimperialismo, los sentimientos por Latinoamérica, el internacionalismo, la audacia y estrategia para llevar adelante una invasión que extendiera la guerra de Oriente a Occidente en Cuba.

Desde el primer día, como soldado mambí, en Maceo se puso de manifiesto su arrojo en el combate, junto a un talento innato como jefe sagaz e imbatible que fue ascendiendo grado a grado hasta obtener las estrellas de general.

El Che, aunque era médico, pidió ser un soldado más en la lucha revolucionaria encabezada por Fidel Castro, y con esa convicción se enroló en la expedición del yate Granma y subió a la Sierra Maestra, donde demostró su valor en las batallas y llegó a Comandante.

La vocación latinoamericanista e internacionalista del prócer mambí se pudo palpar en su propósito de que "Cuando Cuba sea independiente, solicitaré al Gobierno que se constituya permiso para hacer la libertad de Puerto Rico, pues no me gustaría entregar la espada dejando esclava esa porción de América". También como Maceo, Ernesto Guevara sintió la necesidad de no cejar en su campaña sin contribuir a liberar a otro pueblo, pero a diferencia del jefe insurrecto pudo hacer realidad ese compromiso y partió para Bolivia, donde cayó en combate por la segunda independencia latinoamericana, en 1967.

Son estos pasajes algunos de los aspectos más sobresalientes que unen a Maceo y el Che, y ponen de relieve las coincidencias que los hermanaron para siempre.