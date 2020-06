El Teatro Casino Español de San Antonio de los Baños no sabía aquel quince de junio de 1955 cómo sostener en su espacio, las voces y las palabras exactas, certeras y mágicamente empastadas por la armonía de una controversia, entre Angelito Valiente y Jesús Orta Ruiz, el Indio Naborí.

Sabía aquel Teatro Casino Español que no se trataba de un dialogo poético cualquiera, no era precisamente un encuentro para principiantes que se lanzaban a la décima cubana, no era una porfía entre palabras, era el reto poético entre dos pilares de la canturía del siglo XX. El reto que aún después de 65 años nadie puede olvidar, cuando llega el quince de junio.

Porque como suceso cultural la controversia entre Ángel Valiente y el Indio Naborí, rebasó fronteras. Y trascendió como la controversia del Siglo, como un legendario dialogo entre dos poetas que marcaron la historia de la poesía oral de la lengua Española.

Controversia que entre rejuegos de palabras, frases y rimas que iban y venían demostró el temperamento de cada uno de los que se retaban. El temperamento del Naborí, que llegó a situarse entre los mejores poetas de Cuba y el temperamento del Valiente, bravo, domador del octosílabo de San Antonio de los Baños, el Valiente que siempre cargaba el verso de hondura y de gracia.

Y así comenzó la controversia en aquella noche del quince de junio, girando entre temas como el amor, la muerte, la esperanza, el campesino y la libertad. Y cuentan que hubo un empate, que ninguno de los dos salió venciendo aquel día, hasta un segundo encuentro el 28 de agosto, cuando el Indio Naborí subió al peldaño más alto.

Sin embargo para el mundo. Para Cuba. Para San Antonio de los Baños, ambos poetas fueron ganadores, ambos cubanos demostraron su capacidad creativa, su magistral dominio del español, su infinito decir guajiro, ambos demostraron que únicamente necesitaron cinco temas y un laúd, para componer a ritmo de palmadas e improvisaciones la emblemática Controversia del Siglo.