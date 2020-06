Combinado Deportivo Julio Pérez trabaja para perfeccionar el deporte ariguanabense

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- El Ariguanabo es uno de los municipios con mayor potencial deportivo en toda la provincia. En deportes como el béisbol, taekwondo, lucha y judo, el Ariguanabo se ha proclamado campeón en diferentes categorías.

En gran parte de estos resultados influye la capacitación y proyección del combinado deportivo Julio Pérez, una institución que dirige 19 disciplinas deportivas y cuenta con un total de 46 profesores. El combinado ya trabaja en los propósitos de cara al inicio del curso escolar. Su director Juan Álvarez Hernández nos contó al respecto.

Nosotros como Combinado deportivo no nos hemos detenido, los profesores se están preparando están arreglando toda la documentación para el inicio del curso escolar. Este año estuvimos entre los tres primeros municipios de la provincia y pretendemos mantener ese puesto. Mejorar las instituciones deportivas, brindar un mejor servicio, ya que nosotros no sólo enseñamos deporte, sino también Cultura Física y Recreación. Ya tenemos presencia en los 5 Consejos Populares del municipio, tenemos en cada uno de ellos dos compañeros de recreación que atienden la zona, además de los gimnasios biosaludables, que reciben reparaciones. La idea que tenemos es que el deporte no sea un problema para San Antonio de los Baños.

Una vez que la situación epidemiológica de nuestro país lo permita se retomarán las actividades docentes y deportivas en todos los centros estudiantiles. Sobre cómo será la vinculación entre dichos centros y el combinado deportivo, Álvarez Hernández agregó que hoy se está trabajando para establecer un convenio entre el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación, INDER y el Ministerio del Interior, MININT, enfatizó que se está realizando un estudio para que el programa abarque todo el municipio.