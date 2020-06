Un buen tema: dengue y pandemia

Mi abuela es una mujer muy fuerte a pesar de los años. Sabe adaptarse al momento y entre sus cosas de vieja como dice ella, es bastante tolerante cuando de medidas para proteger su salud y la de la familia se trata.

Por eso, en este tiempo, no hemos tenido que regañarla para que no salga de casa. Ella está aquí a diario conmigo, a veces me da un consejo para mis trabajos, sí, estos que usted lee y me sugiere temas y hace muy agradables las jornadas de trabajo en casa.

Sin embargo, ayer en la noche no me dejaba concentrarme para escribir mi nuevo texto. A toda voz caminando de la sala al comedor, llamaba a sus ancestros pidiendo que la protegieran del nuevo mal, diciendo que todas las desgracias venían juntas. ¡Como si no bastara con la pandemia esta!-continuaba susurrando-¿Y cuál es tu nueva desgracia abuela de mi alma? ¡El dengue niña, que nos mata! ¿Será posible que ahora también haya que cuidarse del dengue?

Mucho trabajo me costó hacerla entender, que el tiempo de lluvia siempre llega junto al mes de mayo en nuestro país, que es una época en la que el mosquito prolifera y con él, el dengue. Sin embargo, creo que la actitud no es el negativismo, ni culpar al tiempo sino hacer todo lo posible por ganarle la batalla a este enemigo de siempre que aparece con los aguaceros.

Entonces amigo lector le prometí a mi abuela que juntas nos convertiríamos en el terror de los Aedes, destruiríamos sus hoteles cinco estrellas de cascarones de huevos, y cuanto envase que acumule agua encontráramos en el patio. Y le busque en Internet, en Cubadebate, las imágenes sobre el trabajo que está haciendo el país actualmente para combatir a este vector.

Le demostré que la pesquisa activa que desarrolla el personal de Salud Pública en Cuba por la Covid-19 ha ampliado se espectro al incluir los síntomas del dengue. Los pesquisadores además de indagar por la presencia de síntomas respiratorios y fiebre, propios de la Covid-19, buscan personas febriles con dolor de cabeza y detrás de los globos oculares, con dolores musculares y articulares o erupción cutánea.

Pero eso, si paralelamente a las medidas optadas por el personal sanitario, cada cual en su casa debe volverse su propio pesquizador. No darle participación al mosquito en la cuarentena ¿No pensará usted abuela mía, tener a un mosquito chupando sangre aquí durante el aislamiento verdad? Sólo sonrío y me dijo un buen tema para tu próximo cometario. Haz un llamado a ser disciplinados y a evitaremos la proliferación del dengue en medio del momento en que vivimos. Y así lo hice.