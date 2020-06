Manos que asisten sueños

Fotos Otoniel Márquez

Artemisa, Cuba.- Mucho antes de que en Cuba se declarara la fase de transmisión autóctona limitada, un grupo de médicos, enfermeros y técnicos del Hospital Pediátrico Provincial José Ramón Martínez, perteneciente al municipio de Guanajay fue capacitado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.

En este reconocido centro donde estudian, previenen, controlan y erradican enfermedades transmisibles, aprenderían a lidiar contra un virus poco conocido a nivel mundial: el SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.

Desde entonces fueron adentrándose en esta pandemia que ha paralizado en los últimos meses al planeta. Pese a complicaciones y riesgos “en primera persona”, tenían muy claro el objetivo de su entrenamiento: salvaguardar la salud de los más pequeños: nuestros niños.

Con la incorporación de las primeras acciones en el hospital pediátrico se acondicionaron locales para atender casos sospechosos en 20 camas. Luego el trabajo se fue perfeccionando y crearon brigadas que residían casi un mes dentro de la institución: 14 días dentro de las salas e igual número de jornadas en aislamiento.

“Decretada la alarma epidemiológica comenzaron a funcionar dos salas, una de aislamiento donde se ingresan sospechosos o casos positivos al Coronavirus y otra de cuidados respiratorios, a las que acuden los menores después de ser diagnosticados con alguna patología asociada.

“Ambas están en restricción total y disponen de los medios necesarios para realizar el tratamiento y pruebas PCR en tiempo real”, aseguró a la prensa la doctora Belkis Hernández Morales, directora del hospital.

“Hemos atendido hasta el 2 de mayo un total de 49 casos sospechosos y en la sala de respiratorio 102 que tienen infecciones agudas no graves, y 2 graves. Todos tuvieron una buena evolución y sólo uno resultó positivo: un adolescente de Güira de Melena.

“Este paciente se evaluó en la consulta externa y recibió el tratamiento indicado para neumonías atípica. Seguimos sus signos vitales hasta que el PCR confirmó que tenía el virus. Según investigaciones él era conductor de un bici-taxi y días antes trasladó a un extranjero con síntomas respiratorios”, aseguró Hernández Morales.

En el momento de nuestra visita constatamos que el nivel de actividad del hospital disminuyó considerablemente. Antes de la pandemia sus servicios casi colapsaban en Cuerpo de Guardia por la afluencia de pacientes. De acuerdo a estadísticas estaban a un 99%. Ahora el 30% denota niveles de responsabilidad ciudadana y eficacia de las medidas adoptadas a nivel nacional.

“Al principio fueron momentos muy tensos. Hablábamos todos los días de la Covid y siempre había indicaciones. Nuestro Consejo de Dirección, previo a la activación de los más recientes protocolos, explicó el régimen laboral y aunque sintiéramos temor por sus características, teníamos que estar preparados”, rememora Belkis.

“Más tenso fue cuando informamos las listas de brigadas, y comenzaron a surgir dudas también con los recursos. Sobre la marcha comprendimos que nos toca asumirlo. Recuerdo una entrega de guardia que medio salón salió llorando, no es algo simple.

“Tuvimos que suspender la mayoría de las consultas externas. Estas son un grupo de especialidades que prestan servicio, pero no son de urgencias. Para reorganizar el trabajo fueron suspendidas porque teníamos dos salas cerradas y no era conveniente la afluencia de personal.

“Esos especialistas que no son pediatras también están reordenados en el trabajo. Hacen pesquisas a nuestro personal y si tenemos en la sala algún niño que requiera interconsulta, entonces proceden.

“Los estudiantes de sexto año residentes de Pediatría, Neonatología, Terapia Intensiva y Laboratorio Clínico han demostrado su valentía pues también están combatiendo y a su vez preparándose para sus exámenes. El curso no se interrumpió. Continúa, sÓlo que fue reorganizada la asistencia a nuestra institución”.

Desde hace más de 15 días en este hospital, habilitado para la atención a todos los niños de la provincia, no se reportan casos sospechosos. Ello favoreció la desactivación del sistema de aislamiento en la sala de respiratorio. Ahora su personal trabaja 24x72 hrs. En tanto la de aislamiento mantiene su sistema hasta que se reciba otra orientación del Ministerio. “Mientras aparezcan personas positivas significa una amenaza y nos obliga a estar alertas y preparados”, precisó su directora.

Aunque no es un centro de atención directa, sus profesionales disponen de medios y recursos para iniciar el tratamiento mientras se tramita el traslado. Una sala de terapia intensiva, con equipamiento de punta, permanece funcionando y su propósito –como bien se conoce- es contrarrestar posibles complicaciones.

Los niños no son menos vulnerables a la COVID-19. Si bien es cierto que no es una población severamente enferma, puede tener un impacto negativo en la propagación de la enfermedad. He aquí una garantía gratuita y accesible, pese esfuerzos y bloqueos, para preservar sus sonrisas.

Beatriz, estudiante de sexto año y residente de pediatría, apoya al personal de salud en las consultas. Humana y altruista la labor que realizan Yailén y Jessica en la sala de aislamiento. Los microbiólogos también hacen frente a la COVID-19