Voy a ser jueza hasta la sepultura

Foto: Janet Pérez Rodríguez

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- La Presidenta del Tribunal Municipal del Ariguanabo Maribel Lina Quintana Pérez, es ejemplo de amor a la profesión.

En conversación con la prensa, la destacada profesional narró sus experiencias: “Soy graduada de Derecho desde el año 1985, de la Universidad de la Habana. Me he mantenido en mi profesión de jueza desde los primeros momentos en que me gradué. Llevo 37 años en mi actividad como jurista y siempre me he desempeñado en estas funciones.

En estos momentos soy la Presidenta del Tribunal Popular de San Antonio de los Baños, ha sido una carrera sostenida en el tiempo. Primeramente laboré en el Tribunal Popular Municipal de Alquízar, allí me mantuve por un período aproximado de cuatro años y fue mi primera experiencia como trabajadora. Posteriormente resulté seleccionada para ser jueza del Tribunal Popular Municipal de La Habana, donde me desempeñé como juez titular por un período de cinco años. Desde el año 2004 laboro aquí, en el Tribunal Popular Municipal del Ariguanabo.”

Responsabilidad y dulzura: ambas se reflejan en los ojos de Maribel cuando refiere las relaciones en el ámbito laboral: “He logrado, felizmente, tener un colectivo cohesionado, motivado, pues la razón de ser de este trabajo es tener amor y apego a la justicia. Me siento muy satisfecha, pues como bien dijera Silvio Rodríguez en una de sus canciones: Sólo el amor engendra la maravilla. Considero que mi profesión la he ejercido, sobre todo, con amor”.

Maribel Lina Quintana Pérez es una admirable mujer, merecedora del Mérito Judicial del Sistema de Tribunales Populares, otorgado por el Presidente del Tribunal Supremo Popular, lauro que la satisface y motiva. Conversó con orgullo del apoyo familiar, imprescindible para el desempeño de sus funciones: “Siempre he tenido el apoyo de toda mi familia, en especial de mis padres. Soy única hija y esta profesión es bien difícil.

He contado con el sostén de mi compañero. Quiero agregar que me siento muy satisfecha, pues felizmente he visto el fruto de mi labor como madre y profesional, puesto que mi hijo se desempeña como juez militar. Él es mi continuidad y esto me satisface en extremo. No fue nada inculcado. Pienso que desde pequeño ha visto y sentido mi amor por el trabajo. Creo que cuando existe amor, todo tiende a salir bien.”

No podían faltar las palabras de Maribel Lina, para las nuevas generaciones de juristas: “A todos los jóvenes que se gradúan, solicito que se motiven por esta profesión, pues aunque es abnegada, es una profesión digna de seguir, sobre todo en estos momentos en los que estamos llamados por la Revolución, a combatir con toda entereza cualquier manifestación delictiva que se pueda dar en el país.”

En la despedida, una sonrisa acompañada de un profundo convencimiento: “Voy a ser jueza hasta la sepultura.”