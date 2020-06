Un canto desde el mar

Siempre creí en la posibilidad de enviar un mensaje a un amigo en una botella y tirarla al mar. La magia de esa historia envolvió mi niñez y deseé hacerlo en más de una ocasión.

Mis padres siempre me explicaban que de esa forma sólo lograría ensuciar el gran vestido azul que con tanta agua salada y espuma se tejían los océanos y yo no comprendía. Hasta que crecí y vi como los mensajes a veces viajaban sin destinatarios en una bolsa, un pomo, un pedazo de plástico, una chancleta o cualquier desperdicio que alguien botaba al mar y no precisamente con el objetivo de enviar un saludo a un amigo. Desde ese día me sumé al dolor de los mares con tanta basura acumulada.

Y recuerdo esta historia, porque el 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. Una fecha establecida con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, ya que representan al principal pulmón del planeta y son los responsables de generar el oxígeno y lograr el equilibrio ecológico tanto acuático como terrestre.

Los océanos son la principal fuente de vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin embargo, el hombre en su afán de avanzar ha provocado un gran daño y total destrucción de los mares y océanos. Otro de sus grandes aportes tiene que ver con el suministro del alimento para los seres humanos. Además de ayudar al equilibrio ambiental en todos los países y ser un medio de donde se extraen recursos energéticos como el gas, el petróleo, metales preciosos, así como para realizar el intercambio económico y comercial alrededor del globo.

Sin embargo, cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados en las aguas del mar, perdiendo una gran cantidad de ecosistemas marinos por esta causa.

El año 2020 está lleno de desafíos. Uno de ellos, es el relacionado con el problema que actualmente atraviesan todos los océanos del mundo, por lo cual urge la búsqueda de soluciones rápidas y efectivas que contribuyan a sanar y salvar estas masas de agua que son tan vitales para todas las especies y para el hombre.

En este sentido la Organización de Naciones Unidas ha pautado un evento en línea. En esta cita virtual se mostrarán algunos avances, innovaciones y resultados que pueden llegar a ser efectivos para salvar los océanos del mundo. El lema de este año es Innovación para un océano sostenible. Hoy más que nunca el mundo necesita que la humanidad despierte para salvar a nuestro planeta. Entonces usemos nuestras herramientas inmediatas, las redes sociales para enviar mensajes de amor y cuidado hacia los océanos este 8 de junio y todos los días del año.