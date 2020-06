Mujeres de leyes (+Audio)

Fotos tomadas de Facebook. Diseño: Adrian Torres

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- El 8 de junio se celebra el Día del Trabajador Jurídico. Justo en esta fecha de 1865, Ignacio Agramonte desarrolló su Tesis de Grado para recibirse como Licenciado de la Facultad de Derecho.



112 años después se fundó la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), en 1977. Esta organización no gubernamental une a todos los profesionales del Derecho en diferentes especialidades, ya sean profesores universitarios, investigadores, jueces, abogados, fiscales, notarios, entre otras.

Poseer vastos conocimientos, ser analista, acumular experiencias, tener buena fe, ser honrado, práctico y negociador; luchar por la equidad con firmeza, discreción, veracidad, ecuanimidad, respeto y cortesía, son algunas de las cualidades de estos especialistas.

En el municipio pertenecen al sector jurídico un total de 75 trabajadores, donde más del 70 por ciento son mujeres, según informó el Secretario del Sindicato de la Administración Pública en el Ariguanabo, Eddy Michel Leyva Marrero. Agregó que estos se ubican en diferentes entidades: la Unidad de Bufetes Colectivos, la Dirección de Justicia, el Registro Civil y de la Propiedad, la Unidad Notarial, la Empresa de Servicios Legales, el Tribunal y la Fiscalía

Compartiendo experiencias

Dagmaris Jaca Seco reúne 27 años de labor ininterrumpida en la Fiscalía. "Me satisface dar continuidad a la obra de la Revolución como jurista y como fiscal. Nuestra misión fundamental dentro de la UNJC es elevar la preparación científica.

"Pudiera pensarse que ser fiscal es engorroso porque lidiamos con aquellas personas que representan un peligro para la sociedad. Lo difícil no está en que se pudiera sentir satisfacción cuando ejercemos la acción penal pública, sino cuando restablecemos la legalidad.

"En estos procesos lo que más me marca es trabajar con personas de entre 16 y 20 años por ser muy jóvenes que todavía no tienen una culminación de su pensar. Y también, en cierto modo, con personas de la tercera edad que en menor grado cometen hechos delictivos. Hacia estos dos puntos de vista con la sensibilidad humana que debe caracterizar a un fiscal, a un trabajador jurídico, siempre se hace lo que está establecido."

Jeanet Rodríguez Labrador siempre tuvo la aspiración de estudiar Derecho. Así lo hizo y con la vocación y el espíritu que caracteriza a la juventud asume la responsabilidad de ser Jueza en el Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños.

"A lo largo de mi trayectoria laboral concreté mi deseo. Trabajé en el Bufete Colectivo y en la Fiscalía de este municipio, asesorada y acompañada de excelentes profesionales que en estos momentos son mis colegas. Así fui forjando mi vocación y mi interés personal de desempeñarme como jueza.

"Requiere mucho trabajo, disciplina, superarse constantemente y cumplir estrictamente lo que está establecido porque los jueces debemos obediencia solamente a la ley. Esa es una de nuestras tareas principales, esa independencia a la hora de dictar los fallos judiciales y la transparencia en cada una de las resoluciones. Eso es lo que en definitiva va a traslucir nuestro desempeño cuando la población ve el resultado final del trabajo del juez."

El Registro de la Propiedad tiene entre sus especialistas a Yasnaya Fernández Soler quien valora la superación y el estudio como un elemento necesario para cualquier trabajador del sector.

"Mi vida laboral comenzó en el año 1996 en la Unidad de Servicios Jurídicos de San Antonio de los Baños. Me desempeñé en aquellos momentos en la Unidad del Registro Civil como Registradora. Posteriormente me incorporé al Registro de la Propiedad que es donde hoy me mantengo trabajando como Técnica Jurídica. Soy Licenciada en Derecho desde el 2013, tengo 24 años de labor en el sector jurídico.

"La calificación de la legalidad de los documentos que se entregan tanto por los administrativos como los judicantes por la vía notarial es el sentido de mi labor. Para desempeñar mis funciones debo estudiar cada una de las regulaciones, solo así se logra brindar un servicio de asesoría con calidad."

Dagmaris, Jeanet y Yasnaya son tres mujeres que han encontrado en las leyes la vocación y su razón de ser. En sus voces la felicitación para sus compañeros, con el deseo de reencontrarse y continuar compartiendo esas experiencias que tanto engrandecen a los juristas ariguanabenses.