Guillermo Alfredo Torres: Los disparos de toda una vida

Foto tomada de internet

Cuando hablamos del deporte en el Ariguanabo es preciso mencionar a uno de los más prestigiosos atletas de tiro de deportivo de nuestro país.



Guillermo Alfredo Torres Rodríguez, un hombre con una extensa y exitosa carrera deportiva. Se inició en el terreno internacional con apenas 21 años, sobre su comienzo en esta disciplina nos cuenta.

Este deporte viene como una tradición familiar. Primero, fue mi abuelo y después mi padre (Servilio Torres) quien también estuvo en el equipo Nacional en la misma modalidad que yo, el Skeet. Ese bichito, como decimos en Cuba se me adentró y comencé a practicarlo hasta que me convertí en atleta profesional.

Asistir a unos Juegos Olímpicos es la meta de todo deportista profesional. Guillermo Alfredo se presentó en 6 citas olímpicas, además clasificó para Los Ángeles (1984) y Seúl (1988) eventos a los cuales Cuba no concurrió por posiciones de principios, por lo que pudo haber estado presente en ocho convites olímpicos.

Mi primera cita Olímpica fue en el año 1980 en los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en la ciudad de Moscú, Rusia, donde obtuve el sexto lugar en la categoría individual. Allí quedé a solo un punto de la medalla de oro, asistí junto a Roberto Castrillo del municipio de Guanajay, quien obtuvo la medalla de bronce. Esa actuación representó mucho para mi carrera. Después participé en Barcelona, España en el año 1992 donde quedé a un punto de entrar a la final.

A sus 61 años de edad es uno de los atletas más longevos de nuestro país, razón que no ha impedido que Guillermo Alfredo se mantenga como uno de los principales exponentes del skeet en Cuba. Sobre cómo se mantiene en forma expresa:

Yo me cuido mucho. No hago nada que pueda lesionarme ni causarme dolores físicos, me acuesto temprano y no soy de participar en muchas actividades nocturnas. La clave para sostener una carrera por muchos años está en cuidarse.

Con una hoja de ruta plagada de campeonatos y títulos entre los que destacan la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de La Habana 1991, donde implantó un récord mundial y la medalla de plata en la Copa del Mundo celebrada en Egipto en el año 2006, Guillermo aún tiene objetivos profesionales por cumplir sobre este tema y mediante este mensaje al pueblo ariguanabense que siempre lo ha seguido concluyó nuestra cordial entrevista:

Mi meta es seguir en el equipo Nacional. Yo me siento con fuerzas para seguir adelante, este año no clasifiqué para las Olimpiadas de Tokio 2020 por problemas con los recursos (municiones etc.) pero estoy preparado para enfrentar todos los eventos que se presenten. Al pueblo de San Antonio de los Baños, le digo que me sigan que yo voy a tratar de representarlos como siempre lo he hecho, y que estén al tanto de mi carrera.