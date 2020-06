Un mundo más allá de lo real

Son las 3 de la madrugada y hay un mundo virtual, más allá de lo real. Más allá de lo que algunos pueden entender. Hay un mundo detrás de esa pantalla por donde desplazas un dedo y das clic, donde la vida se vive diferente. Cada vez más las redes sociales ocupan el tiempo libre de los seres humanos. Los envuelven en fascinación, superficialidad, risas, fotos, textos, videos, memes, emojis y stickers.

Son las 3 de la madrugada, y aunque muchos duermen en una parte del mundo, otros se dan los buenos días por mensaje de texto o van a la playa en otro continente. Así se crea una avalancha de archivos, de miles de millones de palabras que dan lugar a una gran bola de nieve que engancha, hipnotiza y se convierte, en algunos casos, en el centro de la vida.

Así viven muchos jóvenes cubanos en tiempos de Coronavirus. Por estos días de aislamiento muchos se refugian en las redes e Internet como una manera sana de emplear el tiempo libre. Pero otros, a través de falsos perfiles, muestran una cara que no mostrarían frente a frente. Podemos encontrar grupos y canales en Telegram o Whatsapp, donde se habla de música, de talentos, de videojuegos, pero también de temática sexual con libre acceso, y de retos peligrosos para la autoestima y la estabilidad emocional de los adolescentes.

Podemos encontrar avatares de mujeres que en realidad son hombres, niñas ofreciendo fotos a cambio de saldo para su teléfono, “tiburones”, como les llaman a quienes juegan a la incesante conquista, de chat en chat, sin que medie sentimiento alguno. En mayor medida, se busca socializar, compartir experiencias y contar lo que nos sucede, porque algunos prefieren conectar con extraños que abrir el corazón a los amigos reales.

Hay de todo: pésima ortografía en algunos, malos entendidos entre parejas que nacen, diferentes personalidades y actitudes ante la vida, mucha broma, mucho ocio, pero indudablemente es algo que mantiene ocupados y enchufados a los móviles a muchísimos usuarios de todas las edades.

He conocido a todo tipo de personas, jóvenes universitarias que apoyan como voluntarias en la alimentación de los ancianos de su comunidad, mientras esperan para continuar estudios de Ingeniería Química, futuras doctoras que realizan pesquisas a diario, de sol a sol, y hasta se sorprenden cuando un vecino las ve por la calle mientras dejan un papelito en la puerta con el mensaje de que están bien.

Otros buscan en Internet la compañía para sus guardias de 24 horas, frente al mar, allá donde no se escucha nada más que el viento y los mosquitos. Otros trabajan en proyectos con vista al futuro, algunos extrañan la CUJAE, los juegos deportivos que ya no se realizarán, los amigos del día a día, aunque siguen pendiente de los nuevos que están ahí cada vez que se conectan.

El peligro real está en no saber distinguir la verdad de las fake news, en no poder detectar las buenas y las malas intenciones, en no encontrar el límite y la justa medida para poner alto a quienes ofenden o atacan mediante las palabras. No todo es risa en Internet. Hay quienes logran hacer mucho daño. Lo he visto en grupos donde no integran a un miembro por ser extranjero, o atacan a una mujer con comentarios ofensivos.

El Coronavirus llega a Cuba para cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de ser. Cada cual lo asume de forma distinta. Lo más importante será que ese tiempo que empleamos en Internet, reconforte, enseñe a valorar lo positivo de la vida y no provoque daños. Sólo así tendrá sentido este proceso, para que un día cuando todo pase, seamos mejores personas.