Felices en Cuba

El Día Internacional de la Infancia fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1956, consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y las niñas del mundo entero.

El objetivo es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y por tanto, el que más sufre la crisis y los problemas del mundo. Entonces me siento, analizo y pienso en los niños de Cuba en este 1 de junio.

Las condiciones actuales nos llevan al desespero en el hogar. A veces ya sin saber cómo hacer, para estar por más tiempo dentro de casa aislados de la sociedad y en las mejores condiciones psíquicas. Entonces, cuando ese desespero ya parece colapsar, llega él con sus manitos y me regala el dibujo que entre líneas y algún que otro círculo, refleja su mundo, y me hace sonreír, cuando me dice que me dibujó a mí, barriendo la casa.

Y juntos comenzamos a reír y me trae una hoja en blanco y un lápiz para que ahora yo como toda una Picasso lo dibuje a él y hay que verlo. Ni siquiera se mueve, las manos arriba, la lengua hacia afuera, los pies en cruceta y la barriguita temblequea porque la risa ya resulta un poco incontrolable. Así es mi sobrino, rey del hogar. Cambió mis segundos, olvidé el desespero y volví a recordar que vale la pena seguir luchando para sobrevivir a la Covid-19.

Y es que los niños son otros de los héroes de estos tiempos, son los que más aplauden a las nueve de la noche, los que se adaptaron a una nueva maestra detrás de la pantalla del televisor, los que dicen extrañar a sus amigos del aula o del barrio y sin embargo, se conforman con encontrar nuevos amigos en la muñeca, el perro o el gato de la casa y hasta en el abuelo que ya en más de una ocasión se ha disfrazado de pirata, de Elpidio Valdés y hasta de Sancho Panza para entretenerlo.

Y sin darnos cuenta, ellos conforman nuestros días. Por ellos, nos mantenemos en casa, también para cuidarlos porque sabemos que son muy vulnerables. Por ellos, cocinamos un dulce aunque no tengamos muchos deseos. Por ellos, volvemos a repasar las tablas de multiplicar y el abecedario. Por ellos, que en Cuba son seres respetados con derechos y deberes inviolables.

Por eso este 1 de junio cuando el mundo celebra una vez más el Día Internacional de Ia Infancia, los niños cubanos no podrán ir a las celebraciones que siempre planifican en el barrio, en las plazas y los parques, pero sí podrán festejar desde casa la dicha de estar sanos y cuidados en estos tiempos de pandemia. La dicha de vivir en un país que prioriza su salud, su educación y los protege como hijos pequeños de la propia revolución.