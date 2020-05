Fumar incrementa tanto la probabilidad de desarrollar síntomas severos de Covid-19, como de ingresar en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), requerir ventilación mecánica y fallecer víctima de dicha enfermedad.

Así lo ha señalado la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) en el marco de la 21ª edición de la Semana Sin Humo. De esta manera se ha presentado un análisis de investigaciones y revisiones llevadas a cabo por diferentes sociedades científicas como la ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention), la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) o la propia Semfyc.

Revisiones científicas recientes demuestran que el fumador es más propenso a tener infecciones respiratorias, desde infecciones de vías altas hasta catarros, pasando por neumonías. Los fumadores también pueden tener una enfermedad pulmonar previa o una capacidad pulmonar reducida, lo que aumentaría enormemente el riesgo de padecer manifestaciones graves.

El consumo del tabaco es además un factor de riesgo importante de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, algunas enfermedades respiratorias y la diabetes, y las personas que padecen esas enfermedades tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves, en caso de verse afectadas por la COVID-19.

Además de mayores complicaciones, podría existir un riesgo mayor de contagiarse de Covid-19 por ser fumador. Gestos como llevarse la mano que sujeta al cigarrillo a la boca o el uso de ceniceros no privados, podría aumentar el riesgo. Este riesgo es muy alto si se comparten fuentes de consumo.

Pienso que ante tantas advertencias por parte de especialistas y científicos en todo el mundo, sería prudente y ‘’urgente’’ que los fumadores reflexionaran, ahora más que nunca, sobre la necesidad de dejar este peligroso hábito, teniendo en cuenta los perjuicios que produce la nicotina y el humo del tabaco en las vías respiratorias y en el sistema inmunitario.

Cualquier día es bueno para empezar, poco a poco observarán los beneficios. Los primeros días serán un poco difíciles, pero se puede. No esperen más, podría ser demasiado tarde. Por qué no se animan y lo intentan, precisamente hoy 31 de mayo, #DíaMundialSinTabaco.