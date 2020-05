Todos los días un 31 de mayo

La humanidad intenta librase de un mal silencioso pero en extremo mortífero: el hábito de fumar.

Mucho se divulga acerca de los riesgos para la salud por el consumo excesivo del tabaco. Existen medidas que destacan el propósito de disminuirlo, desde la compra de tan dañino producto en las propias cajetillas de cigarros llega el mensaje, se aprueban leyes, se limitan los espacios para los fumadores en los lugares públicos y de trabajo.

La evidencia acumulada demuestra que el tabaco daña casi todos los órganos del cuerpo. Su consumo causa la mayoría de los casos de cáncer pulmonar y se asocia a muchos otros tipos de neoplasias, como las que afectan al cuello del útero o el riñón. Otros riesgos para la salud asociados al tabaco son los ataques cardiacos, los accidentes cerebrovasculares y otras afecciones cardiovasculares; la bronquitis, el asma y otras enfermedades respiratorias, el bajo peso al nacer, aborto espontáneo, infertilidad, entre otros.

Esta es la realidad, el impacto adverso del uso del tabaco tiene efectos no sólo en la salud, sino también en la sociedad, la economía, y el ambiente. En cuanto a los efectos negativos a la salud humana, se divulga mucho. Casi la generalidad de los consumidores lo conocen, no obstante, la cruel verdad es que los fumadores continúan fumando.

Y qué decir de las personas que no fuman, las llamadas “fumadores pasivos” a quienes les envenenan los pulmones, esos que no tienen el mínimo respeto de fumar en sus caras, incluso de llamar al respeto o derecho de no fumar cerca, pues entonces recae la vista curva o la mueca por el llamado de atención.

El Ministerio de salud pública en Cuba entre tantos programas de salud y promoción, asume la labor preventiva contra el mal hábito de fumar.

El gran reto está en ser eficientes en la labor preventiva, la protección a los individuos merece de la responsabilidad individual, más que colectiva y la implicación que ello exige de la familia. Dejar de fumar representa un beneficio para la salud independientemente de la edad en la que se abandone el consumo. El tabaco es una adicción porque desarrolla tolerancia, dependencia y se sufre síntomas de abstinencia cuando no se consume.

Cada 31 de Mayo se convoca al Día Mundial sin Tabaco, en el empeño de conseguir que los fumadores abandonen el hábito. La población es poco consciente de los riesgos del consumo de tabaco para la salud y la motivación para dejar de fumar es baja. Me pregunta que si está a tiempo, pues claro que sí. Haga de sus días un 31 de mayo.