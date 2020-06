Niños a la 1, a las 2 y a las 3

La COVID 19 ha cambiado tanto nuestra percepción de la vida, como la manera de vivirla día tras día.

Para muchos, permanecer en aislamiento social supone una serie de desventajas desde lo económico y lo social... para otros, es verdaderamente el paraíso.

Nos encontramos en un momento crucial desde el punto de vista psicológico, donde confluyen tensiones familiares en algunos casos, en otros, se encuentra la armonía y la felicidad que el ajetreo cotidiano no dejaba fluir muchos padres se acercaron más a sus hijos al no “trabajar” tanto otros se frustran al no encontrar qué hacer para entretener y organizar actividades creativas para los pequeños de casa.

Y aquí me detengo en un punto sumamente importante: los niños. Sí, esos pequeños que se adaptan fácilmente a los cambios, pero que han visto transformaciones en sus rutinas diarias, tanto en el círculo infantil, las casas de cuidadores, o las escuelas.

Niños en casa por estos días: es el “pollo del arroz con pollo” de muchas familias, en tiempos de coronavirus, porque ahora, y desde hace meses, el salón de juegos o el patio de recreo es la sala, que da igual si es pequeña o espaciosa, para convertirse en un verdadero pero divertido caos. Y digo divertido, precisamente, porque para ellos, toda diversión es poca cada mueble es una fortaleza o una muralla, la puerta puede ser el retablo donde se esconden para jugar a los títeres el espacio debajo de la mesa es el escondite perfecto para ellos, y la cocina un mundo misterioso que quieren descubrir a toda costa, amén de los regaños y la preocupación de los padres ante tantos peligros.

Es así que una olla y una espumadera pueden dar lugar a un rico pastel de chocolate, que un colador sirve para salir al patio a cazar mariposas que una caja de cartón es la rampa perfecta para los carritos y las llaves española e inglesa el entretenimiento de mecánicos con rostro de niño feliz.

Vivir con niños es el mayor regalo, pero también puede ser complicado cuando cuatro paredes limitan esa energía incontrolable. En tiempos de coronavirus, es preciso protegernos y protegerlos, aunque por supuesto extrañarán caminar al aire libre, desplazarse en la canal inflable del Parque de la Iglesia o montar los bicitaxis. Está claro que extrañan a sus amigos, a las seños, a las profesoras por eso también es importante hacer de este tiempo un aprendizaje, establecer las mismas rutinas de alimentación y sueño, educarlos y no solo cuidarlos, enseñar con creatividad lo que deben aprender de acuerdo a su edad. Por supuesto, evitar el tiempo excesivo delante de una pantalla, al contrario, fortalecer las relaciones sociales con los miembros de la familia y los vecinos.

De esta manera, ayudaremos a que el proceso de aislamiento sea mejor, más productivo y enriquecedor. Y sí, nos darán dolores de cabeza, quedaremos exhaustos después de recoger la casa una y otra vez, nos sentiremos abrumados quizás ellos también se aburren y lo expresan con irritabilidad o rebeldía, pero sin ellos, indudablemente, no seríamos tan felices.