Llaman autoridades de Salud a mantener medidas higiénicas en San Antonio de los Baños

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- Las autoridades de Salud Pública en el Ariguanabo llaman a mantener las medidas higiénico-sanitarias en el municipio, aún cuando se ha mantenido controlada la COVID-19.

Hace poco más de un mes del último caso confirmado de esta enfermedad producida por el Coronavirus. En los últimos días no se han encontrado pacientes sospechosos ni casos confirmados, lo que demuestra que se va alejando la enfermedad del territorio. No obstante, las medidas de aislamiento social, limpieza de manos y superficies con soluciones cloradas e hidroalcohólicas, así como el uso permanente del nasobuco, deben mantenerse para evitar complicaciones hasta ahora no experimentadas en el Ariguanabo.

La Dra Yamilet Borrego Morales, directora de Salud Pública explicó a nuestra emisora que muchos ariguanabenses han bajado la guardia y se observan aglomeraciones en las afueras de establecimientos comerciales, peor incluso en las noches, en las esquinas, se ven jóvenes reunidos conversando sin el nasobuco.

Además, aunque han disminuido también las personas con síntomas respiratorios, algo que era muy común en el municipio, no debemos confiarnos, pues estaríamos dando lugar a problemas de salud no sólo para nosotros sino para quienes nos rodean.

Hoy se mantienen las medidas en los centros laborales, el distanciamiento, la limpieza con cloro, y además se siguen realizando las pesquisas activas en la comunidad, aunque solo en el 28 por ciento de la población, que son los pacientes con mayor riesgo de padecer la COVID 19. Al reducirse la presencia de casos, también disminuye la muestra de la pesquisa, aunque ello no quiere decir que aquel que presente cualquier síntoma respiratoria no deba acudir a las instituciones de Salud Pública.

Por otro lado, se hace énfasis en el cumplimiento de las medidas higiénicas en los hogares y centros de trabajo, así como el autofocal para evitar la proliferación del vector Aedes Aegypti, pues en estos momentos San Antonio de los Baños presenta un índice de infestación superior a lo permisible. En medio de una pandemia por el Coronavirus sería otro problema para el país, enfrentarse a un brote de Dengue o cualquiera de las arbovirosis provocadas por el mosquito.