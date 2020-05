El agua... un recurso de alta demanda

El agua es un recurso imprescindible, mucho más en tiempos de coronavirus, donde la higiene se convierte en un elemento vital y una de las principales medidas preventivas para evitar la propagación de la COVID 19.

Pero, ¿qué sucede cuando pasa un mes y comunidades como Aguacate en San Antonio de los Baños no ve salir el preciado líquido por sus llaves? ¿qué sucede cuando las pipas no se organizan adecuadamente para hacer una distribución correcta de este recurso? ¿Cómo se siente la población cuando pasan días y el agua no llega o llega muy sucia?

Son interrogantes comunes en el Ariguanabo, donde han existido dificultades desde hace varios meses. Una de las causas fundamentales de estas irregularidades en el abasto de agua es la sequía por la que ha pasado el país. Especialistas de Recursos Hidráulicos indican que el manto freático en la Cuenca Hidrográfica Ariguanabo está deprimido. Sumado a esto, han existido problemas con las fuentes de abasto, el colapso de la conductora de Tabaco y las tres fuentes de Lombillo.

Por tal razón, la realidad ha sido compleja en San Antonio de los Baños. Los ariguanabenses viven días en que deben almacenar agua, otros recurrir al servicio de las 8 pipas, para las cuales el Gobierno destinó combustible, pero que tampoco son suficientes para toda la población afectada. No obstante, se ha puesto en marcha un nuevo motor en la conductora de Lombillo 6 para estabilizar los ciclos de distribución.

En este contexto, se impone el ahorro de este líquido fundamental para el aseo, la cocción de los alimentos y la vida, en sentido general.

Y usted pensará, ¿pero qué voy a ahorrar si apenas me llega con fuerza para llenar mis depósitos? Pero hacer un uso racional del agua es tarea de todos, porque si usted limpia la casa con una manguera, friega su vehículo a despilfarro, deja la llave abierta mientras se va a otros quehaceres... también estamos desperdiciando la vida, la oportunidad de que a ese vecino que no tiene motor, le llegue a su vivienda como merece.

Hoy vivimos una pandemia que exige mayores sacrificios, mayor tranquilidad, mayor fortaleza ante las dificultades. Nos transforma en todos los sentidos. La situación con el abasto de agua en el Ariguanabo es una prueba más de que existen obstáculos en los que se trabaja incesantemente por resolver, pero que en vez de amilanarnos requieren de nuestro apoyo como ciudadanos.