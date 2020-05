Porter@ regulando colas en el Ariguanabo

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.-Con el objetivo de controlar las aglomeraciones y regular la compra y venta de productos de primera necesidad, desde la semana anterior comenzó a utilizarse en 6 tiendas del municipio la aplicación Porter@.

Esta apk fue desarrollada en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) para dispositivos móviles. Según sus creadores es ventajosa para controlar una cola garantizando que una persona pase sólo una vez, durante un tiempo determinado.

El Teniente Luis Solano Ochoa, Ingeniero en Telecomunicaciones, Especialista en Redes y Cifras del Ministerio del Interior (MININT) en el Ariguanabo, compartió con nuestra web sus características y uso.

"El empleo de esta aplicación es un trabajo colegiado entre los oficiales y el Consejo de Defensa Municipal (CDM). Es muy sencilla, da la opción de escanear el QR del carné de identidad de cada persona para regular la distribución de los productos en la red de tiendas del municipio, explicó.

Surgen muchas interrogantes por parte de la población: la frecuencia con que una persona debe comprar, las personas que no han renovado su carné de identificación, cómo debe realizarse la compra luego del escaneo de este, el período de restricción después de haber adquirido un producto y el uso de la información que se obtiene mediante este proceso.

"Porter@ permite la inserción manual de los números de carné de identificación para aquellos ciudadanos que no tienen el actual. No se permite que una persona compre con varios carnés, es personal. Cuando alguien pasó por la cola, la aplicación alerta y no puede volverlo a hacer.

"Existen dos maneras de organizar. Una de ellas es la cola directa para productos que no son de primera necesidad y la otra es para los de mayor demanda. En primer lugar, las personas se organizan antes de que comience la venta, según la disponibilidad en el establecimiento. La persona encargada del proceso verificará si pasan las personas que fueron insertadas en la aplicación. El sistema rechaza a las personas que no fueron asentadas. "El período de restricción para adquirir un producto no es fijo, varía con la frecuencia del abastecimiento y según las decisiones del CDM.

"Los datos que se obtienen son archivados por la jefatura del MININT de la jurisdicción para su posterior análisis. Esto permite obtener datos estadísticos, tales como las personas que más compran, los rangos de edad de los que hacen la cola y otros elementos.

"El uso experimental de Porter@ en el kiosko Calle Ancha demostró que su uso es efectivo. Por la opinión de las personas se cumplió el objetivo. Se trata de concentrar las ventas solo a las personas del municipio. Se evita además que vengan personas de otros municipios a comprar. Los inspectores y oficiales del municipio deben encargarse de controlarlo, para evitar el acaparamiento", concluyó el Teniente Solano.

Hay quienes afirman que las colas llegaron para quedarse. En San Antonio de los Baños, como en muchos lugares del país, esta situación es una tema priorizado y de vital interés resolver. Ojalá y de esta manera logren aplacarse.