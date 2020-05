En la confianza esta el peligro

En la confianza está el peligro, segura estoy que en más de una ocasión ha escuchado usted a los más viejos decir esta frase que, a mi entender, es muy certera con lo que subtextualiza. Pero también estoy segura que ya tiene una idea de por dónde viene el comentario de hoy.

Tan solo con escuchar el término confianza, ese que nuestro presidente Miguel Diaz-Canel Bermúdez ha reiterado durante este fin de semana, siempre uniéndolo con exceso. Exceso de confianza es el mal que invade las calles y el accionar de muchos en estos últimos días en los que la COVID-19 comienza a sentir los efectos de nuestra lucha contra ella.

Greity quiere arreglarse el pelo para hacerse unas fotos lindas y subirlas a Facebook el día de su cumpleaños. Y según ella, como ya casi está todo resulto con lo del virus, sí, porque en estos días están saliendo muy pocos casos, entonces ella puede aprovechar y recorrer las tiendas en busca de un buen tinte. Incluso, me comentó que si no lo encontraba en San Antonio iba a pedirle a su esposo que la llevara a Artemisa o Güira de Melena para ver si allá lo encuentra y puede cambiar su look para el cumple.

Por su parte, Anieska quiere agradecer la ayuda de su familia en estos días que estuvo ingresada en el hospital y dio aluz a su bebé. Piensa que una comidita familiar no va a tener problema y así agradece la amabilidad de sus familiares lavando culeros, e incluso cuidando de ella misma mientras estuvo ingresada.

Y yo me pregunto, Greity y Anieska no entienden lo que es percepción del riesgo. Cómo alguien puede estar pensando en arriesgar su vida en la calle por un tinte de pelo o en traer a casa invitados para una fiestecita.

Ejemplos como estos puedo ponerle miles. Las personas que solo piensan en acaparar y pasan todo el día de cola en cola, las que burlan la ley y se quitan el nasobuco, las que salen a conversar con un vecino porque ya no aguantan mas estar en casa.

Creo que así no ganaremos batalla alguna, no somos niños pequeños para descuidarnos ante tanta amenaza, no creo que sea necesario dedicar horas a pedirle e implorarle a la población que por su bien vuelvan, por favor, a sus hogares. Estamos dando pasos de avance, pero aun la verdad es incierta. No te arriesgues, no es el momento de presumir, de hacer vistas, de invitar a una fiesta a medio familión. No amigo, no es el momento.

Es tiempo de quedarnos quietos en base, para ver si así logramos de una vez y por todas hacer muchas más carreras en un menor tiempo. Cuidado con los excesos, no hay que exagerar, en la confianza está el peligro.