Desde el surco

Texto y fotos: Carmen Lieng Mena Lombillo



“Me gusta mucho el trabajo con los campesinos, visitar las fincas”. Así me comentó la Presidenta de la ANAP en San Antonio de los Baños, Heydi Fernández Salazarte, una joven de 26 años, guajira ciento por ciento, guiada por los pasos de su padre.

-Antes de llegar a este compromiso tan importante, trabajaste en otras esferas



Sí, estuve al frente de la esfera agroecológica, donde aprendí con los campesinos a la capacitación, ver en el surco todo el proceso agricultor. La labor con la mujer campesina, sus desvelos, responsabilidades, su papel en la brigada FMC-ANAP y el Movimiento Agroecológico De campesino a Campesino. Los talleres en la agroecología, pero me enamoró mucho más el trabajo en el campo.



-¿Cómo llegas a trabajar en la ANAP?



Al terminar la Facultad, salgo embarazada de mi hijo y al cumplir un año y un poco más, decido trabajar, ya era afiliada a la ANAP, pues mi papá Yasimir Concepción es el Presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Niceto Pérez. Todo mi trabajo ha sido en este sector. Seguí los pasos de mi padre quien me instruyó, me preparó y comencé en la esfera Agroecológica en la ANAP.



-También formaste parte del Proyecto Innovador Agropecuario Local y el Sistema Innovador



Sí, lo cual me ayudó mucho, tuve el privilegio de participar en un encuentro con promotores del proyecto en república Dominicana, al regreso puede multiplicar entre los campesinos, cada uno de los saberes que recibí en ese país, ya en ese tiempo me estaba preparando en la Escuela Provincial del Partido, como cuadro de la asociación para ocupar otros cargos, la Presienta que me antecedió, también ocuparía nuevas responsabilidades en el Buró del partido en San Antonio de los Baños. Al regresar, conversan conmigo sobre mi disposición futura Presidenta de la ANAP -por supuesto, con la aceptación de los asociados- y acepté. Pero te digo, “me gusta mucho el trabajo con los campesinos, visitar las fincas, intercambiar con ellos, conocer cómo mejorar el trabajo que realizan”.



-¿Cómo llevas el trabajo entre la casa y la ANAP?



Imagínate, tengo un niño de 9 años, todos estamos asociados y participamos en familia, en todo lo que acontece con la ANAP, por tanto, me lo llevo a las actividades, lo involucro en algunas de mis tareas. En otros momentos, mi mamá me lo cuida, cuando estoy fuera del municipio, en las reuniones, guardias, asambleas.



-Se dice que trabajar con el campesino, instruirlo, convocarlo, a veces se torna difícil, por sus características, por ser personas de campo.. ¿qué criterio tienes al respecto?



Con el guajiro hay que hablar, ellos son conocedores, ya sean con poco nivel escolar o que lo único que saben es de tierra y siembra, pero hay que escucharlos también, son personas con sentido de pertenencia. Trabajan duro y hoy hay que reconocer que muchas mujeres se integran a la Asociación, ¿antes del Triunfo de la Revolución hablar de una mujer campesina, productora, asociada? No. Sin embargo, hoy, crecemos en eso también. Las capacitaciones, talleres, intercambios y los movimientos dentro de la ANAP, han ayudado al campesino a superarse, a hacer uso de la ciencia. Cuando se convoca, se les explica, asumen, dan su paso al frente. Tenemos hoy las Juntas Directivas, donde se analiza todo, tenemos las organizaciones de base, que hacen su papel político ideológico, está la Brigada FMC-ANAP, Brigadas Juveniles Campesina, que trabajan de conjunto con la UJC. Todo esto engrandece al campesino y con él la ANAP.



-Heydyi Presidenta, Heydi campesina, ¿son las mismas?



Sí, y así será siempre, desde mi puesto sigo enmarcada en el trabajo en la agricultura, para que los campesinos desarrollen la agroecología con la ciencia y la técnica. Me gusta ver los cultivos en la tierra, cómo se logra poco a poco, con el esfuerzo del productor, me gusta trabajar con las mujeres para que salgan de sus casas y desarrollen una vida social activa.



-Cuando le digo que este año no habrá Congreso, que apenas se puede celebrar el Día del Campesino, me sonríe. De esa manera que sólo ella sabe hacerlo, una sonrisa de niña-mujer y responde que total seguridad:



¿Quién dice que no lo celebramos? Hace rato lo estamos haciendo. Todos los campesinos de nuestro país estamos celebrando… desde el surco.