Triste historia la que me contaron hace unos días, de una mujer, recién acababa de dar a luz a su primer hijo y a unos días del nacimiento, por un mal manejo al acostarlo junto a ella en la cama, el niño murió por sofocación al ser comprimido por la madre.

Me pongo en su lugar y la piel se me eriza y se estruja mi corazón de tan sólo pensar el dolor perenne que mantendrá esa madre que perdió a su hijo por un descuido o por una mala ejecución a la cual siempre pediatras, enfermeras y médicos de la familia en nuestro país hacen referencia. El niño mamá, debe dormir en su cuna. Nunca entre los padres.

No dejo de reconocer que ese primer tiempo del niño en casa es desesperante. Todo el cansancio acumulado de la mamá durante nueve meses de gestación. A ello le suman las secuelas del parto o de la cesárea y entonces el niño con tan sólo días de nacido confunde el día con la noche y sólo quiere dormir en los brazos de mamá.

Pero eso, no quiere decir que ésa sea la solución, aunque fíjese bien, que estoy totalmente de acuerdo que es una situación muy difícil de desesperación y sueños trocados tanto del bebé como de la progenitora. Pero debemos preparar a la madre para este momento, para que hechos tan lamentables, como el que me contaron recientemente, no ocurran.

Somos seres humanos y es de humanos equivocarnos. Pero es que cuando se espera la llegada de un hijo, ningún consejo está de más y por ello es tan importante acudir a cada consulta, con los especialistas. Por ello, es tan importante escuchar a ese pediatra que te indica cómo tratar al niño, cómo alimentarlo, cómo dormirlo e incluso cómo cargarlo.

Y el desvelo en las noches considero no debe ser sólo de la madre. A más de una amiga he escuchado decir que por las noches se despierta ella sola para amamantar al bebé porque su esposo está muy cansado de trabajar durante el día para traer el dinero. La llegada de un hijo es un suceso familiar y por ende, la familia completa debe ser responsable del cuidado de ese nuevo miembro en casa. La responsabilidad ante la llegada de un hijo es definitoria para alcanzar un final feliz en el juego de la vida.