Medidas de circulación del transporte estatal en el Ariguanabo

Foto: Adrian Torres

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- Recientemente en la reunión habitual de los diferentes ministros cubanos con el presidente Miguel Díaz-Canel ante la COVID-19 se informaron algunos cambios que se implementan desde el 6 de mayo.



Entre estos, expresó el titular de economía Alejandro Gil, la disminución de vehículos con chapas estatales cuyas empresas no están laborando.

En tal sentido, el Departamento de Transporte en el Consejo de la Administración Municipal en la Villa del Humor valoró con las empresas qué carros se mantendrán activos en sus funciones. Así lo expresó a la prensa de Radio Ariguanabo Liván Lemus González, Jefe de la Oficina Municipal de la Unidad Estatal de Tráfico, quien añadió que se mantendrán circulando los vehículos que están en labores de producción o traslado de alimentos, los que están al servicio de Salud Pública y los destinados para todas las labores necesarias en el enfrentamiento a la COVID-19.

Estos medios de transporte, ya sean autos, guaguas, camiones, tendrán una pegatina en los parabrisas que indicarán el autorizo a la circulación. La medida responde a la preservación de bienes económicos, pues si la empresa a la que pertenece está interrupta como medida preventiva no tiene por qué asignar combustible y transitar los vehículos si no cumplen una tarea ante la COVID. Esta restricción evita además el movimiento innecesario de personas y la propagación del virus. Quienes no cumplan las medidas adoptadas serán sancionados de manera severa.