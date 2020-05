Aplausos que evolucionan

Desde hace poco más de un mes mi barrio mantiene una rutina casi como una religión. No existe una noche sin que se escuchen estremecedores aplausos.

Confieso que al principio los vecinos se fueron sumando de manera paulatina. Pero hoy ya somos casi todos los que brindamos ese gesto de apoyo a esos profesionales que se mantienen en la primera trinchera contra la Covid-19. Sabemos que muchos sectores mantienen el cumplimiento de sus funciones para ofrecer al pueblo no sólo la salud, sino además los alimentos y otros productos de primera necesidad, ya sea detrás de un mostrador desafiando al virus sin rostro o desde una fábrica o simplemente, garantizando el orden y la disciplina.

Créanme que esta noble rutina va para todos ellos, pero sabemos que en especial, es para los médicos que salvan vidas y devuelven el aliento. Es por ellos que los aplausos en mi cuadra evolucionan y asombrosamente por idea de los más pequeños de casa que comenzaron hacer una especie de competencias y les cuento que cada noche velan quien sale primero. Por si no fuera suficiente llegaron los chiflidos y luego las tapas de las ollas y las cazuelas para ver quién sonaba más alto y hacen en agradecimiento un mejor homenaje.

Usted dirá, para qué tanto alboroto si lo que vive hoy el mundo es para lo que está preparado un médico y que esa es su función. Sí, es verdad, esa es precisamente para los que millones de doctores estudiaron, pero sensibilizarse y transmitir ese sentimiento a las nuevas generaciones es un deber. Los profesionales de la salud, esos que están allí en la llamada línea roja, en esa ciudad que es o fue el epicentro de la pandemia, se burla de la muerte con inteligencia. Pero a ello se suman horas largas de desvelo, gafas y mascarillas protectoras impregnadas a la piel, un riesgo inmenso de ser contagiado con un Coronavirus que juega con los científicos y la lejanía de hijos pequeños, padres o madres, hermanos y parejas rezando por ellos y esperando con ansiedad volverlos a ver.

Estoy convencida que si fuese su hijo el de la bata verde, gorro y unos cuantos accesorios más, usted aplaudiría, igual que si fuese su esposa o su hermano los que con mucha voluntad aceptan el riesgos y deciden ganarle un solo punto no, sino muchos a la muerte. Pero estoy más segura de que sus aplausos también se oirían más alto si alguien querido o usted mismo hubiese sentido en la piel el temor de no volver a ver la luz del sol y pudiera afortunadamente dar mucho más que aplausos a quien le defendió con amor y ternura la vida.

Si los aplausos en mi barrio evolucionan, ahora con sólo acabar el noticiero, pocos minutos antes de las nueve se escucha una bocina que transmite lo mismo el tema Valientes, del dúo Buena Fe, que la nueva versión de Resistiré o Volveremos a Brindar de la española Lucía Gil y acompañados de las linternas o luces de celulares trasciende más allá de unas cuadras para invitar a todos a aplaudir. No, no es demasiado. Es muy sencillo este homenaje que no alcanza los cinco minutos para quienes se pasan horas luchando por todos, en cualquier rincón de la tierra.