Entrega que enamora (+Video)

Foto: Arletys González Rodríguez

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.-Es muy común encontrarlo con su bata blanca por las calles del Ariguanabo, aunque el destino y el amor lo llevó hace más de treinta y un años a vivir al terruño de Alquizar, un lugar con pobladores que respetan y admiran al hijo del Ariguanabo licenciado en enfermería Benito González Veloz. Un hombre que hace de su profesión su vida misma y que con su trabajo honra la labor de estos valerosos guerreros de la salud pública, que son los enfermeros.



¿Cómo llega Benito a la enfermería?

Dese pequeño siempre me gusto eso de ir salvando vidas por el mundo. Veía a mi papá, voluntario de la Cruz Roja en San Antonio de los Baños, ayudar con el rescate al cuidado de las vidas de los ariguanabenses. Me llevaba con él muchas veces y me enseñaba a hacer vendajes compresivos, distintas técnicas de cuidados, cómo rescatar a personas que estaban en peligro, incluso cómo salvar a alguien que estuviera ahogándose teniendo en cuenta la cercanía del río Ariguanabo.

¿Cuándo comienzas a estudiar esta profesión?´

Al terminar el doce grado, comienzo a estudiar en la escuela de enfermería Mis Mary Aodonell, en el Hospital Manuel Fajardo donde cursé en dos años el técnico medio en la carrera de Enfermería y a partir de ahí,comencé a brindar mi servicio social como enfermero y a la misma vez a estudiar la licenciatura en Enfermería.

¿Cuéntame de tu trabajo durante el servicio social?

Fueron dos años y medio que trabajé en los campismos del litoral norte en Santa Cruz del Norte, como enfermero de guardia en esos recintos recreativos. Fue una experiencia que me obligó a superarme y a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos hasta ese momento. Incluso lo aprendido con mi papá como voluntario dela Cruz Roja me fue imprescindible en ese tiempo. Vimuchas personas ahogadas en el mar, heridas por los arrecifes, con fracturas de miembros, y mi trabajo dependía de brindar un servicio urgente a esos campistas que se convertían en pacientes.

¿Qué sucede cuando terminas la licenciatura en enfermería?

Ser licenciado fue una reafirmación ya mayor de mis conocimientos, al terminar la licenciatura pude comenzar a enseñar a otros que eran más jóvenes que yo. Justo aquí en San Antonio de los Baños en la Filial de Ciencias Médicas del Hospital Iván Portuondo impartí la asignatura de Ginecología y Obstetricia a los alumnos de la licenciatura en enfermería. También en el policlínico Gabriel Cubria Puig del municipio de Alquizar trabajé muchos años como subdirector docente. Por lo que creo que la docenciafue también como el segundo escalón que me impulsó a creer en lo que ya había aprendido en clases y con mi servicio social.

Sin embargo los últimos años de tu vida como profesional de la enfermería, están marcados por misiones dentro y fuera del país. Háblame sobre esta etapa.

A partir del 2003, ante un llamado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz surge lamisión nacional Haciendo Futuro, que a su vez pertenecía a la Operación Milagro. Fue una misión que devolvió la vista a más de 240 000 pacientes de Venezuela, y de América Latina. Esa fue mi primera misión nacional, donde participé en el preoperatorio, postoperatorio y lo que era la supervisión en el manejo logístico, de dónde se iban a operar los pacientes, cómo se iban a operar y otras actividades.

¿Cómo llegas entonces a Venezuela?

Primero, antes de viajar en el 2007 tuve que cursar un diplomado, de Atención Primaria Intensiva en Enfermería, en el Hospital Provincial de Artemisa, y ya con esta preparación llegué a la República Bolivariana de Venezuela en ese mismo año.Me ubicaron en el estado Bolívar en Un Centrode Diagnóstico Integral que se llama Caroní en La Unidad, en la Amazona Venezolana. Y ya ahí si fue lo que esaprender y ejercer la enfermería en salas de terapia intensiva.

Regresas a Cuba y vuelves a salir de Misión Internacionalista ¿Esta Vez hacia dónde fuiste?

En el 2014 llegué al estado Plurinacional de Bolivia, otra vez al Amazonas, a un estado que se llama El Beny Riveralta, unaciudad amazónica. Allí trabajé en el hospital Riveralta atendiendo pacientes adultos durante un primer año, y un segundo año en un hospital Ginecobstetro, como intensivista,trabajando directamente con niños y adultos.

¿Qué diferencias existen en el trabajo de enfermería que se realiza en nuestro país y fuera, en otras naciones?

La diferencia es muy poca, los enfermos cubanos tanto ennuestro país como fuera de él trabajamos por amor, siguiendo el mismo protocolo y con la únicapremisa de salvar al paciente bajo cualquier circunstancia. Aunque reconozco que en otros países me fue más complicado porque tuve que enfrentarme a pacientes conmordeduras de serpientes venenosas, pacientes heridos por una bala, patologías que nunca traté en Cuba. Tanto en Bolivia como en Venezuela tuve que salvar aniños que nosllegaban desnutridos, enseñarlos a alimentarse y después no podía desprenderme de su cariño y su agradecimiento.

¿Qué crees de la labor que están realizando los enfermeros ante la situación actual de pandemia que vive el mundo?

Los enfermeros son el puntal de lasalud pública, el talón de Aquiles de este sector, somos la mano derecha de los médicos y nos honra ayudar y velar por el cuidado de los enfermos. Hoy en estos tiempos, se ve lapresencia de los que como yo amamos esta profesión, en la primera línea de combate. Estamos enfrentando todas las tareas que se nos dan, desde laparte epidemiológica, hasta laparte asistencial, las veinticuatro horas del día a disposición de la situación actual.

¿Cuánto le hanaportado a tu vida estos treinta y cinco años que has laborado como enfermero?

Estos años definitivamente me han ayudado y mucho. Yo nací, aquí en San Antonio de los Baños, en el barrio del Palenque, un barrio muy movido, en lapunta de una loma igual que Silvio Rodríguez. Reconozco que de niño era bastante indisciplinado, y la enfermería me enseñó a ser mejor persona, mejor ser humano, a cuidar mi salud, la de mi familia y la de cualquier persona que veo que necesite asistencia inmediata. La enfermería se volvió mi vida y aunque la música me apasiona, siento que escogí el camino correcto cuando decidí entregarme a esta profesión.