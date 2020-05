Parte de cierre del día 9 de mayo a las 12 de la noche

Ciudadano cubano de 59 años de edad, residía en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Alcoholico, Fractura de Cadera Antigua. Fue ingresado por diarreas, dolor abdominal y signos deshidratación, es tratado con reposición de volumen y electrolitos, además Interferón, Oseltamivir y Azitromicina. Evolucionó con mejoría clínica, estabilidad hemodinámica, tratamiento según protocolo. Sufrió caída con fractura de fémur no quirúrgica, fue colocada tracción esquelética, manteniendo el tratamiento según protocolo. Presentó episodio de disnea súbita, taquicardia, cianosis, hipotensión arterial, fue trasladado a la terapia intensiva donde se intuba y ventila en modalidad controlada, fue apoyado con aminas vasoactivas, planteándose el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. El 9 de mayo a las 2:30 am hizo parada cardiorespiratoria, lográndose reanimación efectiva, manteniéndose inestable, por lo que fueron elevadas las dosis de aminas vasopresoras. Hizo nueva parada cardiorespiratoria a las 11:30 am, son realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.