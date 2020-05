Retoños de la más autóctona flor

Ciertamente uno nunca sabe dónde tendrá la oportunidad –como periodista- de lograr su entrevista más emocionante. Tampoco conoce si se desmoronará llorando o reirá hasta el cansancio, pero cuando tienes de frente la historia entonces comprendes que queda mucho por contar, o más bien: por sembrar.

Hace unos meses Eugenia Palomares Ferrales, hija adoptiva de Celia Sánchez Manduley, volvió a Guanajay. Esta vez lo hacía para entrenarse en el ejercicio de doctorado en ciencias pedagógicas al que aspira.

Después de escuchar una magistral presentación, en la que Celia era protagonista, esperé a que amigos y conocidos le felicitaran. Necesitado de conocer de cerca a la flor más autóctona de la Revolución le pedí unos minutos para no robarle mucho tiempo y ella, con una suavidad inexplicable respondió: ¡No te preocupes, que todo sea por Celia!

Es así como surgen estas líneas que también sirven de homenaje a una combatiente, política e investigadora cubana que cumple este 9 de mayo centenario de nacimiento.

¿Bajo qué circunstancias Celia la conoce?

Ella me encontró primero, en plena guerra. Mi padre estaba luchando junto a Fidel y los expedicionarios del Granma. En el segundo combate, el de Palma Mocha, lo hieren gravemente y muere, pero antes, según me cuentan, él pidió que atendieran a la niña o el niño que venía; en este caso era yo.

Nací en una cueva y al conocerse la noticia del alumbramiento de mi madre, Fidel y Celia mandan a buscar a la familia. Por aquel entonces se reunían muy cerca de la casa de Clemente Verdecia para tratar temas del MR-26-7.

Al conocernos Celia pide al abuelo bautizarme y hacerse cargo de mi después del triunfo revolucionario. Cumpliendo la voluntad de papá Palomares consiguió mi canastilla, trató mis problemas de salud, y me llevó a un nivel de vida digno.

Yo tuve el privilegio de estar en su casa, en su propia libreta de abastecimiento, era el número cuatro (Sonríe). Cuando no daba abasto la canasta básica porque venían los muchachos de visitas los fines de semana, se mandaba a buscar comida elaborada al Palacio de la Revolución y a Celia le encantaba estar rodeada de nosotros; sentíamos su felicidad.

¿Cómo era un día juntoella?

No uno, tantos. Tuve días maravillosos, y otros de regaño; era exigente. A veces quería que me tragara la tierra porque no entendía muchas cosas.

Recuerdo una vez que le pedí permiso para ir al cine Trianón, a cuatro cuadras de la casa de 11, y cuando estoy en la cola veo un escolta que se acerca y me dice: - Eugenia, Celia que vaya a la casa. Al llegar le pregunto: - ¿Madrina qué pasó?, y ella responde: cuando recojas el reguero que dejaste en tu cuarto y organices todo te vas al cine.

Tenía que aprender a cocinar y bordar; quería una educación integral para mí, pero yo estaba muy lejos de sus propósitos (sonríe)Una de nuestras mejores conversaciones era sobre las notas de la escuela. La historia no era mi fuerte, sin embargo, ella insistía, me prestaba sus libros y después hacía preguntas.

Actualmente muchas personas reconocen que cuando enviaban una carta a Celia, sobre cualquier preocupación,recibían una respuesta positiva e inmediata… ¿a qué crees que se deba?

Sencillo: su carácter humilde y humanista a pesar de haber nacido en una familia acomodada.

Cuando fui a visitar a mis abuelos por primera vez a la Sierra Maestra ella preparó mucho equipaje y ordenó a la posta recogerlos. En Manzanillo me doy cuenta que era demasiado bulto, pero no le presenté atención; estaba loca por ver a mi gente.

Al llegar a Providencia, nos montamos en unos mulos hasta que me recibieron en casita. Allí todos vinieron a saludarme y arriba de mí porque los viejos me extrañaban.

Entonces un tío grita: ¡¿Caballero qué trae esta niña en esos mulos?! Increíblemente venía una máquina de coser para mi abuela con sus telas e hilos; una montura para mi abuelo, un radio grande de pila para los vecinos. Y estando allí se regó que había llegado Nenita y fueron a llevarme cartas para Celia.

Al regresar a La Habana, Celia me pregunta por mi ropa, pues solo traía una muda. Yo como veía que ella regalaba cosas, hice lo mismo con mis vecinos de la Sierra y al contarle solo sonrió.

Después se sentó con todas las cartas y fueron contestadas y solucionadas: problemas de salud, becas, fincas. Cuando volví de nuevo de vacaciones a casa de mis abuelos, los vecinos me abrazaban y lloraban de gratitud.

¿De qué manera pretendes homenajear a Celia en su centenario?

El mayor homenaje serála alta categoría que ella nunca se imaginó, como doctora en ciencias pedagógicas. A mí no me gustaba ser maestra.

Una vez me asustó: Cuando venga Fidel le voy a decir que tú no quieres y él es el que hace el llamado. Así fue. Se lo dijo y entonces aquello fue tremendo, les insistí a los dos y Fidel con una voz serena y convincente comentó: con el tiempo te va a gustar porque lo más lindo que hay es enseñar.

Y aquí estoy, siguiendo sus pasos; convirtiéndome cada día en lo que madrina siempre quiso. Retoñé, ¿verdad?