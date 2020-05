Madres de batas blancas

Me pone nerviosa la prontitud con que llega este día. El día que ha desafiado conflictos, virus, pandemias, para instalarse nuevamente en el segundo domingo de mayo.

Entonces con la premura de un suspiro y la paciencia de un abrazo, está aquí el segundo domingo de este mes, el domingo en el que todos los años te invoco, te beso y te mimo como a la reina de mis desvelos.

Y te digo que me siento nerviosa y con cosquilleos de mariposas porque sé, que este domingo no estarás aquí, en casa, para cuando despierte. Te habrás marchado temprano al trabajo, a pesar de la fecha, a pesar de lo importante del día. Te habrás marchado como lo has hecho en estos últimos períodos, porque estos, como tú me dices, no son tiempos para quedarte en casa.

A ti te tocó uno de los primeros puestos en la batalla y entonces me siento feliz porque te reconozco, ya no como la heroínade mi vida, sino comola superhéroe de la salud de muchos. ¿Pero sabes? Te confieso que me pongo triste, que temo por tu vida, que se me estruja el corazón cuando veo que mamá no puede quedarse en casa como dice el mensaje en los medios de comunicación.

No logro dejar de preocuparme, a pesar de la confianza que deposito en tu actitud ante la labor que ejerces. Sin embargo, cuando te veo tan entregada, tan dispuesta a salvarnos de esta pandemia, cuando me hablas con tanta seguridad y control sobre la veracidad de los que haces por estos días, siento entonces que no tengo porque temer.

Por esta razón la crónica para este segundo domingo de mayo del 2020 es diferente, diferente porque así será la jornada en la que esta vez no estaremos juntas, porque tú al igual que muchas otras madres del mundo, saldrás temprano de casa, a salvar vidas, sin hora para el regreso. La crónica de este domingo va dedicada a ti madre de mi alma y a todas las madres de Cuba y el mundo que vestirán este 10 de mayo con batas blancas, desde temprano, para decirle a la Covid 19 que no dejarán de insistir, ni siquiera el día de las madres,en salvar como buenas progenitoras, a los hijos de esta tierra.