Responsabilidad. La palabra más necesaria desde hace días y más que un vocablo la acción que urge. Es lo que se impone desde que la COVID-19 desordenó la rutina de la vida.

Que cuidemos de ella y la de quienes nos rodean es el único pedido. Se hace necesario entonces el sentido común, sensatez, conciencia de la disciplina y adoptar las medidas para ello… No más.



Aun así, conocemos de quienes hacen caso omiso de las recomendaciones y exigencias para lograr el bienestar individual y colectivo. Ellos, los que no usan nasobuco, los que no respetan las distancias requeridas, los que no lavan sus manos con frecuencia son, en definitiva, los perjudicados y no porque se les impongan sanciones ya divulgadas, sino porque es su salud la que está en peligro.

Ahora ya no sólo juegan con las leyes o incluso con su propia vida, sino hasta con quienes le roban tiempo al tiempo con tal de permanecer alertas y activos en el enfrentamiento a la pandemia. ¿Qué necesidad hay, conociendo que los trabajadores de salud apenas respiran, duermen, con tal de atender a los confirmados, los sospechosos, los contactos de los contactos, a todos los que puedan verse afectados por la COVID-19, se les moleste con información falsa?.



Me refiero al mal uso (intencionado o no) que no pocos han hecho de la aplicación, conocida como Pesquisador Virtual. En el Ariguanabo ya empieza a tomar auge su uso y recientemente dos individuos dieron datos falsos. Usted dirá todo eso solo por dos personas pero es que ellos se suman a más 2 630 personas a partir de los cuales se puso en función el sector de la salud y en vano. La aplicación, permite saber en tiempo real si quienes responden las encuestas virtuales presentan alguna sintomatología respiratoria, y por consiguiente, facilita que se actúe a tiempo, es una herramienta eficaz si de inmediatez en el actuar se trata. La honestidad es la clave de su éxito.



¿Qué pretenden, agotar a quienes desde el sistema de salud trabajan incansablemente? ¿Poner en acción los pocos recursos de los que disponemos? Si usar nasobuco algo tan simple es una exigencia que, de no ser cumplida, conlleva sanción penal, ¿qué se hará con quienes mienten de manera despiadada sobre algo tan importante? Entonces sigue siendo la responsabilidad el número uno en el orden del día.