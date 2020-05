Prevenir con higiene

Foto tomada de Internet

La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud.



La higiene personal es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano. Son una serie de hábitos relacionados con el cuidado personal que inciden positivamente en la salud y que previenen posibles enfermedades.

La falta de higiene puede provocar reacciones desfavorables, no sólo para los humanos, sino también para los animales y plantas, el cuidado del medio ambiente va de la mano de la higiene. Sus objetivos son mejorar la salud, conservarla y prevenir las enfermedades o infecciones.

Se entienden como higiene los métodos que los individuos utilizan para estar limpios, como el uso del jabón, champú y agua. Pero también, para referirse a las relaciones interpersonales: limpieza y aseo de lugares o personas. Hábitos que favorecen la salud. Reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores o tensiones ambientales que surgen en el lugar de trabajo.

La mala higiene incide de manera directa en la salud de los demás, con la aparición de enfermedades. Por ejemplo: las infecciones de la piel y uñas, la diarrea, la conjuntivitis, el cólera, las enfermedades respiratorias, entre otros.

La colocación de la basura en lugares determinados, la prohibición de tirar desechos en lugares públicos, mantener parques y áreas verdes en un estado óptimo para el disfrute y la recreación de la familia y más, está directamente relacionado con la higiene personal. ¿Pues no le parece que si no hay higiene comunal, higiene colectiva, entonces estamos careciendo de higiene personal?.

No quiero que me responda ahora. Sólo deseo que analice, que piense ¿de qué vale ser tan limpios, cuidarnos de la tan temida Covid-19 y estar rodeados de basura, contribuir con la suciedad de los espacios públicos en el municipio? Pienso que no es tan difícil de entender. Para cuidarnos hoy y siempre, con pandemia o sin ella, es imprescindible la higiene, la limpieza en el pueblo es uno de los primeros escudos para prevenir tragedias como las que vivimos hoy. ¿No le parece?.