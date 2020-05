…no le tengo miedo al virus

Fotos: Cortesía de la entrevistada

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), es la institución líder en el estudio, prevención, control y erradicación de enfermedades trasmisibles.



Los especialistas que laboran en este centro constituyen un eslabón fundamental en el desarrollo de estrategias de prevención y capacitación relacionada con el nuevo Coronavirus, quienes por estos días merecen todo el reconocimientode nuestro pueblo, de conjunto con el resto de los trabajadores de la salud.

"En el Instituto se desarrollan diferentes protocolos de diagnóstico, ya sea por kit rápido o PCR en tiempo real, y atención, al utilizar diferentes medicamentos que se emplean en el mundo para combatir la pandemia", expresó recientemente el doctor Roberto Manuel Romero Placeres, director del IPK, en un trabajo publicado en el sitio digital de la Agencia Cubana de Noticias, de la periodista Daniella Pérez Muñoa.

En los laboratorios de este centro un grupo de especialistas tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad. Juventud que gana experiencia, protagonista en esta batalla. Entre ellos el reflejo del Ariguanabo en la sonrisa y la constancia de Lirialys Núñez Quirós, graduada de Medicina hacealrededor de 3 años y residente en la especialidad de Microbiología Médica. Nuestra web estableció contacto con ella para conocer sobre su quehacer.

"Cuando en el mundo se diagnosticaron los primeros casos de Coronavirus, en el IPK se realizaron gestiones para que el personal conociera de qué se trataba este virus, pensando en la posibilidad de que en algún momento llegara a Cuba, lo que obviamente pasó. El 11 de marzo cuando se confirmaron los tres primeros pacientes positivos de la Covid-19 en el país, la dirección del Instituto hizo un llamado a todos los residentes para que nos incorporáramos a trabajar en las diferentes tripulaciones, a colaborar con lo que se pudiera, señaló la especialista.

"Me ubicaron en un equipo de guardia, trabajando en uno de los pasos del PCR, la prueba que se realiza para el diagnóstico de la enfermedad, específicamente en el procesamiento de las muestras, una vez que están inactivas y se tiene el ARN que puede o no contener el virus. Este contenido se "mezcla" con diferentes sustancias que provocan una reacción de amplificación paradeterminar la presencia (o no) del virus y se interpretan los resultados por medio del equipamiento técnico.

Para la familia deLirialysconstituyó motivo de preocupación que estuviera entre tantas muestras, conociendo las características de la propagación del virus. Sin embargo todos confían en su seriedad, destreza y responsabilidad.

"Al principio mi mamá y mis tías estuvieron muy preocupadas, con mucho miedo. Con el paso de los días se dieron cuenta de que me cuido ycumplo las medidas de bioseguridad. Realmente me siento más segura en la institución que en la calle, allíse toman todas las precauciones para que no ocurra ningún evento, aunque el riesgo siempre está. Nunca le tuve miedo al virus, desde el primer momento que dijeron hace falta colaborar pues ahí estuve y lo hago con plena satisfacción.

"Hay una profesora que dice que al virus hay que respetarlo pero no se le puede tener miedo porque él es un organismo igual que nosotros y se va a tratar de defender. Tenemos en nuestras manos la solución para evitar que llegue a nosotros y lo fundamental es extremar las medidas.

"Trabajar bajo esta contingencia ha sido una experiencia muy novedosa y enriquecedora. Sin haberme graduado he tenido la oportunidad de estar en la primera línea de combate y he podido palpar con mis manos cómo se reacciona ante estos problemas de salud que formarán parte de mi vida profesional. He aprendido muchísimo, desde la administración, cómo se debe desempeñar un laboratorio de microbiología, hasta la importancia y la implicación que lleva dar un resultado como positivo o negativo; esto es probablemente lo más fuerte que he tenido que hacer en estos meses."

El IPK es una escuela para los jóvenes que se especializan en diferentes ramas de la medicina. Jóvenes como Lirialys engrandecen la medicina cubana y prestigian al Ariguanabo. Porque comodijo José Martí: "La juventud ha de ir a lo que nace, a crear, a levantar…"