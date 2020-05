Un sí, por mi amiga

Mi amiga es igual que la tuya, no entiendo porque te empeñas en buscarle diferencias. Diferencias que no existen. Diferencias que están en tu cabeza. Diferencias que no entiendo cómo puedes encontrar en estos tiempos donde todos, absolutamente todos, somos semejantes sin importar condición alguna.

Sabes, me parece muy insensible de tu parte ese comentario intentando despreciar a mi amiga porque estudió durante diez cursos en el la escuela especial. Porque padece un retraso mental leve y algún que otro trastorno de la personalidad. Esos son solo detalles. Detalles, que no interfieren en una bonita amistad marcada por la diversidad.

Que vana tu opinión. De nada sirve si piensas que con ella cambiaras mis sentimientos, mi amiga es muy inteligente. ¿A que no te imaginas quien me hizo ese vestido tejido que tanto me celebras e insinúas que te encantaría para ti? Fue ella, mi amiga, la que crees tonta, la que injustamente castigas como diferente.

Deberías aprovechar esta semana e informarte con todos los medios. Es mucha la información que se canaliza sobre este tema y digo esta semana porque precisamente desde este cuatro de mayo y hasta el próximo día diez, se estará dedicando la jornada a la semana de Acción Mundial Igualdad de Derechos, Igualdad de Oportunidades, Educación y Discapacidad.

Pero te puedo decir más, mi amiga trabaja en el taller de manualidades Primero de Enero aquí en San Antonio de los Baños, y por tu forma de expresarte sé que no imaginas cuanto aportan todos los que allí laboran a pesar de sus diferencias, como dices tú. Allí conocí a muchos que como a mi amiga, la vida les puso pruebas muy difíciles sin embargo ellos saben aprobarlas, saben sobreponerse a cada ejercicio, a cada pregunta evidente que a veces creo que no las hace la vida sino la sociedad, que no comprende a las personas con necesidades educativas especiales o algún tipo de discapacidad.

Me sumo esta semana a luchar por los derechos de mi amiga y sus amigos, por los derechos del que no ve con los ojos, porque es ciego, sin embargo, las manos y el corazón lo guían hasta el fin del mundo. Me sumo ala lucha de los que perdieron las piernas en un accidente, y persiguen el sueño de jugar baloncesto. De la mujer sin brazos que decide enfrentar la maternidad y sostener a su hijo con el pecho, con los dientes si fuera necesario, para no dejarlo caer.

Deberías pensártelo, te invito a que cuando pase esta tormenta de pandemia, cuando podamos volver a abrazarnos, te sumes a una de esas reuniones festivas en las que compartimos todos, mi amiga, sus amigos y los amigos de esos amigos, para ver si así te das cuenta, cuan cortas son aun tus alas, para volar en este mundo.